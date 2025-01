Nuevo susto: Isa Pantoja, embarazada, pierde el conocimiento tras llegar de Canarias

La familia de Anabel Pantoja y sus seres queridos siguen muy de cerca la evolución de la pequeña Alma, así como buena parte de la opinión pública que se mantiene pendiente de cada nuevo detalles que llega desde el hospital materno infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Ya ha pasado más de una semana desde que la bebé permanece ingresada y los seres queridos de los padres han empezado a organizarse por turnos para estar a su lado en estos momentos complicados.

El pasado fin de semana se desplazaron hasta Canarias amigos y familiares de Anabel Pantoja, como su íntima Belén Esteban o su prima Isa Pantoja. Ya de regreso a su casa en el Puerto de Santa María, en Cádiz, la influencer ha compartido con sus seguidores de Instagram el tremendo susto de salud que se ha llevado.

“He estado superdesaparecia y no hace falta explicar por qué”, comienza diciendo la benjamina Pantoja en alusión a su ausencia en las redes por estar con su prima en Canarias. Isa explica que estos últimos días “me he olvidado un poco de mí, no me he centrado tanto en el embarazo”, relacionando quizás este descuido con lo que le ha pasado este lunes mientras estaba comprando con su marido y padre del bebé que espera, Asraf Beno.

“Hoy estaba en una tienda de pie y he empezado a sentir taquicardia, que también la sentí ayer y antes de ayer. Me han empezado a dar sudores, náuseas, me mareaba y si cerraba los ojos veía estrellitas. Ni escuchaba a Asraf, y de repente he perdido el conocimiento. Cuando me he despertado, había un montón de gente a mi alrededor”, recuerda Pantoja.

Isa Pantoja cuenta su susto de salud Redes sociales

Por fortuna, el susto no ha ido a más y en este momento se recupera en casa, aunque no ha sido nada agradable para ella: “Me asusté al despertarme porque no sabía qué me había pasado, pero me dieron Coca Cola y ya mejoré. Supongo que será la tensión, así que ya os contaré. Pero qué sensación más mala. Es como que el pulso se acelera, te quedas sin fuerzas, con pitos en los oídos, pierdes la vista y ya no te acuerdas de nada. Os iré contando”:

Isa Pantoja se someterá a varias pruebas médicas esta semana para determinar las razones por las que se ha podido producir el desvanecimiento, aunque ya ha descartado por su cuenta que se trate de algo relacionado con los niveles de azúcar en sangre: “Estoy en casa y estoy bien. Me medí el azúcar y estaba todo normal, así que lo consultaré con mi ginecólogo”.