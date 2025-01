Primeras palabras de Isa Pantoja tras el ingreso de Alma: "Ha sido un horror"

Fue una de las primeras en llegar a Canarias cuando su prima le hizo saber la gravedad del pronóstico de la pequeña Alma. Estabilizada la situación, Isa Pantoja regresó a Cádiz para atender a su propio hijo, aunque con toda la atención puesta en el archipiélago para conocer cada nuevo detalle del avance de la bebé de Anabel Pantoja.

Este viernes, Isa Pantoja ha regresado a su puesto de trabajo en “Vamos a ver”, y aunque ha mantenido el silencio y la discreción que se ha impuesto en la familia sobre el estado de salud de la bebé, sí ha explicado cómo se sintió ella y qué sensaciones la invadieron cuando conoció la situación.

“Me vienen muchas emociones... Han sido unos días muy duros, de ver esa situación. Ya estaba yo sensible, y estando embarazada se me remueven muchas cosas. Soy madre, voy a volver a ser mamá… En estos momentos, una tiene que estar donde tiene que estar, y da igual que digan lo que digan. Todos hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es apoyar a Anabel. Entiendo lo que la palabra madre significa y necesitaba estar al lado de ella”, ha comentado una emocionada Isa Pantoja.

La hija de la tonadillera no puede evitar ponerse en el lugar de su prima y empatiza con el dolor que está sufriendo desde que su bebé fue ingresada. “En mi caso me remueve más al estar embarazada. Yo estoy a la espera de que todo vuelva a la normalidad, pero una niña tan pequeña, tan buena, tan sana, indefensa... La situación ha sido un horror, no puedo decir otra cosa”, ha señalado al tiempo que asegura que la “paciencia” va a ser clave en las próximas semanas e incluso meses.

Sobre la polémica que se generó en torno a la visita de Raquel Bollo u otros allegados de Anabel Pantoja al hospital, entendiendo algunos que su presencia era innecesaria, Isa Pantoja aclara: “En esos momentos nadie sobraba. Todo el mundo que iba, iba a darle su cariño y su apoyo. Anabel tiene mucha gente que la quiere, gente maravillosa que la quiere muchísimo y está ahí para darle su apoyo (...) La gente de fuera de Canarias que ha ido era necesaria, y da igual si te sacan o si no te sacan (en los medios), porque al final estás haciendo algo bueno, con cariño, con el corazón”.

Eso sí, la tertuliana ha evitado confirmar si se encontró en el hospital con su madre y con su hermano, con quienes no se habla desde hace tiempo, y de ser así, cómo fue ese momento: “Entiendo que para la gente a nivel mediático sea importante quién fue (al hospital), si nos vimos... Pero para nosotros lo más importante es la salud de la bebé”.