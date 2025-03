Nuria Fergó da nuevos detalles del cáncer de su padre y confiesa lo mal que está

Este jueves Nuria Fergó dejó a sus fans de Instagram con el corazón sobrecogido. El anuncio de que su padre está batallando contra un cáncer pilló a propios y extraños por sorpresa. La cantante quería sincerarse con sus seguidores, después de un tiempo desaparecida. Estaba a los pies de la cama del hospital en la que se encuentra su padre luchando por recuperar su salud. Está delicado, pero rodeado de sus seres queridos, que velan por él y le hacen las horas más llevaderas, mientras los médicos realizan su trabajo. Una vez más, la artista andaluza ha tenido que ponerse en el papel de enfermera y ayudar a un ser querido en sus problemas de salud, como así ha estado haciendo meses atrás con su pareja, Juan Pablo Lauro, quien permaneció mucho tiempo ingresado a consecuencia de una neumonía que casi le cuesta la vida. La preocupación por el exmarido de Irene Villa fue mayúscula, pero su chica no le soltó la mano en ningún momento. Ahora está haciendo lo mismo con su padre.

“Nunca piensas que te puede tocar, porque es una lotería. Le tocó a mi padre. Cáncer. La familia juntita, a su lado para darle todo el amor y disfrutar de él todo lo que se pueda”, escribía la cantante en las stories de su perfil de Instagram. El revuelo fue mayúsculo y la preocupación se propagó entre sus fieles, tanto por conocer el estado de su padre, como también para saber cómo se encontraba ella ante esta delicada situación. “Actualmente no estoy atravesando por un buen momento”, reconoce Nuria Fergó en conversación con ‘Look’. Pese a que esté transitando una temporada mala, al menos no se siente sola y tiene el amor de su pareja, de su familia, de amigos y de su incondicional público: “Ya me conocéis, tengo mucha gente que está detrás que me quiere, que sabe cómo soy y sabe cómo estoy”.

Y es que el revés de salud que ha sufrido su padre al ser diagnosticado de cáncer le ha hecho desaparecer un poco del foco mediático y centrarse más en su familia. Algo que se acaba de conocer este mismo jueves, aunque en realidad lleva inmersa en esta tarea desde finales del pasado año: “En diciembre dije que estaba malito, que estaba enfermo. No había dicho de qué y llevamos desde diciembre así”, confirma Nuria Fergó, que después de tres meses luchando en silencio al lado de su padre, siente que se ha quitado un peso de encima al compartirlo con el mundo. No se siente muy cómoda al hablar de temas tan privado en público, pero entiende necesario que sus fans conozcan por lo que está pasando, de ahí el anuncio de ayer: “Es para explicarle a mis seguidores y a mi gente que no es un buen momento ahora, por eso estoy ausente. Es lo que he querido mostrar. No he querido hacer de este asunto un tema tabú, porque le ha pasado a mucha gente y nos ha pasado”.

Nuria Fergó no quiere silenciar una enfermedad a la que mucha gente tiene miedo, incluso al pronunciarla. No es su caso, aunque no resta importancia a la lucha que supone enfrentarse al cáncer. Una batalla que libra su padre, pero también su familia con él. La cantante no quería sentirse sola en estos momentos y buscó consuelo y apoyo en sus seguidores de Instagram, de ahí el motivo de su inesperado anuncio tres meses después del inicio de su calvario: “Quiero que la gente que quiero sepa que no estoy en un buen momento. No es que tenga que dar explicaciones, son momentos difíciles y lo importante es que la familia esté unida”. También con su novio, Juan Pablo Lauro, quien ya forma parte de esta consideración como familia: “Hombre claro, eso está descartado decirlo. Es obvio”, confiesa al ser preguntada sobre si él le está sirviendo de apoyo en estos momentos delicados por los suyos. Un mal al que piensa hacer frente con fortaleza: “Si la vida te lo trae, es porque podemos pasarlo”, sentencia.