Se desvela la enfermedad que mantiene al novio de Nuria Fergó aún en la UCI

El susto que se llevó Nuria Fergó el pasado fin de semana aún le mantiene con el corazón en vilo, aunque ya se encuentra más tranquila al poder estar al lado de su prometido, Juan Pablo Lauro. El que fuese marido de Irene Villa ha ingresado en un hospital, teniendo que permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos, debido a una enfermedad que ha puesto su vida en peligro y de la que, en un principio, se guardó silencio. Ni la cantante ni el que está llamado a ser su futuro esposo quisieron desvelar el motivo por el que su salud corría peligro, teniendo que estar bajo cuidados especiales. Hasta ahora. Después de unos días muy intensos, el argentino ha decidido retirar el velo de secretismo que rodeaba a su cuadro clínico y confesar la enfermedad que ha trastocado sus planes, hasta el punto de tener que estar ingresado en el hospital, todavía en la UCI.

Juan Pablo Lauro ha querido restar preocupación entre sus fans, que se mantienen en alerta desde que el martes Nuria Fergó confesase el motivo de su desaparición. Reconoció el gran susto que se llevó al recibir la llamada que le informaba de que su amado estaba grave en el hospital. Aparcó todos sus compromisos personales y profesionales y ha permanecido a su lado en todo momento. Ahora es él quien toma el revelo y cuenta en primera persona qué le ha sucedido, al igual que su chica, mediante un vídeo publicado en Instagram. “Hola, ya puedo hablar un poco. Este vídeo es para dar las gracias a todo el mundo por todos los mensajes, por todo el cariño en este momento”, comienza a destacar, antes de entrar en materia y desvelar qué mal le ha postrado en la cama de un hospital, con el alarmante detalle de que está aún ingresado en la UCI.

Aunque el prometido de Nuria Fergó quiere llamar a la calma y no contribuir a la preocupación reinante desde que se conocen sus problemas médicos, lo cierto es que reconoce que “casi no lo cuento”. Es ahí cuando se anima a desvelar el motivo de su hospitalización: “Es una neumonía por una bacteria que llaman neumococo, que vino de la nada”, continúa, aunque la cantante le interrumpe para aportar su granito de arena: “Bueno, de la nada no, se lo han pegado. No saben quién”, añade entre risas para restar importancia al asunto. El argentino retoma su discurso: “Alguien que lo tenía en su cuerpo y ha pasado al mío a través del habla, y bueno, si no fuera por mi amigo Martín y su hermano, no estaría aquí. Es durillo. Gracias al cariño de ustedes, gracias a ella, a todos mis hijos, tengo mucha fuerza. Lo siento por no poder responder todos los mensajes, pero es un poco complicado”.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro Instagram

Sus seguidores y los admiradores de Nuria Fergó han entendido muy bien que no tiene fuerzas suficientes para responder uno a uno cada mensaje de ánimo. No hay más que verle hablar en el vídeo para comprender que su situación ha sido muy delicada, que su vida ha estado en peligro, aunque ahora parece más recuperado, aunque aún bajo cuidados intensivos: “Voy a seguir en la UCI unos días más, aquí en el hospital, en la clínica Santa Elena, que te tratan extraordinariamente bien, son súper majos. Nada, gracias de todo corazón a todo el mundo, gracias por el cariño, y por el respeto, sobre todo. Muchísimas gracias y solo deseo volver pronto. Disfruten de la vida, disfruten de todo, que todo cambia en un segundito y se puede complicar”, animaba Juan Pablo Lauro a sus seguidores a no desaprovechar los momentos para ser feliz, pues en sus propias carnes ha visto cómo todo puede acabar sin previo aviso.