Nuria Roca se pone más romántica que nunca con Juan del Val

Nuria Roca y Juan del Val, entre broma y broma, siempre terminan dejando claro lo mucho que se aman, conformando una de las parejas más estables entre los famosos patrios. Su matrimonio parece ir siempre entre algodones, pues son numerosas las veces que se declaran el amor en público, pero también muchas las ocasiones en las que creen que nadie les ve y acaban protagonizando románticas escenas. Llevan más de 25 años juntos, tienen tres hijos en común y no han escondido que han atravesado obstáculos en su relación, pero han sabido sortearlos hasta el punto de verse reforzados. Algo que es evidente en cada uno de los mensajes que se dedican, como el que acaba de escribir la presentadora con mucho amor.

Nuria Roca y Juan del Val en Menorca Redes Sociales

Este jueves 5 de octubre es el cumpleaños de Juan del Val y su esposa ha querido ponerse romántica en las redes sociales para declararle su amor, además de para felicitarle por sus 53 primaveras: “¡Felicidades! Quién me iba a decir a mí que 25 años después seguiríamos tomando café. Te amo”, comenzaba a escribir Nuria Roca, haciendo alusión a sus primeros encuentros para ir conociéndose, que aún siguen teniendo un café como protagonista 25 años más tarde. Lo bueno no ha terminado, incluso para sorpresa de la protagonista: “Felicitaciones por cumplir, por estar juntos y por casarnos”, sentencia con orgullo especial por lo que ha construido al lado de su marido.

Pero su romántico mensaje en redes sociales no ha terminado aquí: “Ya te dije que no era una buena idea hacerlo al día siguiente de tu cumpleaños, o se celebra una cosa o la otra”, cierra la presentadora, que trabaja junto a su marido en ‘El Hormiguero’, lo que nos permite ver cómo se llevan en las distancias cortas. Y es que, entre pullitas, bromas y tiranteces simuladas, se evidencia el amor y el respeto mutuo que se profesan, lo que evidencia que su matrimonio está equilibrado y tiene las bases muy estables.

Así lo hizo también hace poco el propio Juan del Val en el programa de Antena 3, cuando Pablo Motos le recordó que un día dijo que “no hubieses sido feliz con nadie más que no fuera Nuria Roca”. Él lo tenía muy claro: “No. Soy una persona bastante fácil para vivir, pero comprenderme no es algo sencillo. Soy un poquito ansioso. Nuria... Y esto lo he hablado con ella. Llevamos 25 años juntos, pero tenemos un carácter provisional de las cosas, como si todo pudiera acabarse mañana”, asegura sobre la posibilidad de que su matrimonio se termine. “Muchas veces lo hemos hablado. Si nos separamos, yo tenía clarísimo que podría estar con muchas personas, pero como pareja ni de coña. Ella no lo tiene tan claro”.