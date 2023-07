Nuria Roca es una de las presentadoras más conocidas de la pequeña pantalla, pero no es su única faceta. También ha hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación y, además, se ha convertido en toda una influencer que cuenta con casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte momentos de su día a día o algunos consejos de estilo. Por si todo esto no fuera suficiente, se desenvuelve entre los fogones como pez en el agua, y disfruta cocinando para su familia y seres queridos. «Como buena valenciana, mi plato estrella que me sale muy bien es el arroz al horno», cuenta a LA RAZÓN, aunque para estos días de intenso calor prefiere preparar «algo más rápido y fresco que también está muy rico: el humus de aguacate».

El hummus es uno de los platos más sencillos, más populares y más deliciosos del mundo Polina Tankilevitch Pexels

El humus es una crema a base de garbanzos típica de Oriente Medio, pero que en los últimos también se ha hecho muy popular en Occidente, entre otras razones, porque está riquísima, combina con casi todo y es ideal para dipear como aperitivo. Aunque se encuentra con facilidad en casi todos los supermercados, no hay nada como disfrutar de una receta casera, y para hacerlo al estilo de Nuria Roca solo tienes que seguir estos pasos: «Te coges medio aguacate, un poquito de cebolla, comino, aceite, un poquito de zumo de limón y los garbanzos, que puedes cocerlos antes o comprarlos de bote. Depende de si te gusta fuerte o no, le puedes poner también un diente de ajo. Lo juntas todo en la batidora y le das hasta que todo quede homogéneo, y ya tienes el humus de aguacate, que está riquísimo». Se puede acompañar de pan, tostadas o colines, pero Nuria da un consejo para que la receta sea más saludable: «Te lo comes con verduritas cortadas y fresquitas, y ya tienes el plato ideal para el verano».

INGREDIENTES (para 4 personas):

400 gramos de garbanzos cocidos

Medio aguacate

Media cebolla

3 cucharadas de AOVE

Sal y comino al gusto

Un chorrito de zumo de limón