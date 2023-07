Nuria Roca no puede disimular lo feliz que es con Juan del Val en Menorca

Nuria Roca está viviendo un verano intenso y no solo por ser una de las asistentes a la majestuosa boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. También porque por fin han podido dar comienzo sus ansiadas vacaciones, después del trajín del día a día. Como no podía ser de otra manera, la presentadora ha hecho las maletas para disfrutar de tiempo de calidad junto a su familia, formada por su marido, el televisivo Juan del Val, y sus tres hijos: Juan, Pau y Olivia. Unos planes de diversión en los que pretenden llamar poco la atención para sacarle el mayor rendimiento a sus días de asueto, pero que después han quedado plasmados en sus redes sociales, donde se proponen dar envidia al común de los mortales con su evidente felicidad.

Nuria Roca (Instagram) Redes Sociales

Y es que la presentadora puede por fin disfrutar de nuevo de tener a todos sus polluelos bajo su amparo, después del regreso de su hijo Pau de Estados Unidos, donde se había mudado para continuar con su formación. Ha sido un año difícil teniendo a su primogénito al otro lado del charco, pero ahora es momento de crear nuevos recuerdos y aprovechar el momento en familia, con la preciosa isla balear de Menorca como telón de fondo.

Así, hemos podido ser testigos de sus románticos paseos por el puerto de Ciudadella, de divertidas jornadas en la playa o en alta mar, e incluso de unos compañeros de viaje sorpresa que han amenizado sus días más si cabe. Y es que la presentadora también ha compartido espacio durante sus vacaciones con “el jefe”, Jorge Salvador, director de ‘El Hormiguero’ e íntimo amigo del matrimonio.

Nuria Roca (Instagram) Redes sociales

En las imágenes que Nuria Roca ha compartido con sus seguidores para dejar constancia de que se lo está pasando en grande en sus vacaciones por Menorca, no solo hemos reparado en lo bien acompañada que está. También en la importancia que les ha cedido a sus looks playeros, especialmente a uno que ha triunfado entre las amantes de la moda, que han caído rendidas ante su caftán de color fucsia con detalles en naranja, combinado con un capazo de rafia, sandalias planas y un sombrero de flores. Un look que ha enamorado tanto, que las preguntas sobre dónde conseguir cada pieza se superponen entre mensajes regalándole los oídos por lo guapa que aparece en las fotografías.

Nuria Roca (Instagram) Redes sociales

Lo mismo que ha sucedido con su bañador blanco con un amplio escoteen la espalda, que pronto se ha convertido en todo un objeto de deseo. Y eso que son muchas las que tienen prohibido este color en sus trajes de baño por miedo a que, por un despiste, se transparente algo y las miradas ajenas se lleven una alegría. Para alegría la que es evidente en el rostro de Nuria Roca cuando está con Juan del Val y sus hijos de vacaciones…