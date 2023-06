Nuria Roca: "Querer es fácil, pero gustar es difícil, y Juan y yo nos gustamos"

“Bueno, a ver que te puedo contar”, comienza diciendo Nuria Roca, como si tuviera alguna dificultad a la hora de hablar casi de cualquier cosa. La presentadora hila un tema con otro y no se ha dejado nada en el tintero: desde su relación con Juan del Val, pasando por la boda de Tamara Falcó hasta su voto en las próximas generales. También de sus planes de verano, empezando por el concierto de Antonio Carmona de Atardeceres Larios, que tendrá lugar el 28 de junio en el Balneario de Málaga. Una experiencia que invita a vivir la vida, y con la que Roca quedó tan encantada el año pasado que ha querido repetir…

¿Qué es para usted vivir la vida?

Para mí es aprovechar cada momento. Cuando me llamaron de Atardeceres Larios para repetir me puse tan contenta… El año pasado me lo pasé muy bien, fue una experiencia muy enriquecedora. Entonces, poder repetir, estar en Málaga y dar el pistoletazo de salida del verano, consciente de los pequeños momentos que hay que disfrutar: los atardeceres, la música, los amigos…, pues la verdad es que es un lujo. Disfrutar de la música, en un atardecer y con un Larios 12, ¡estoy deseando que llegue!

¿Cuál es el concierto que le hace más ilusión?

Pues mira, me apetecen todos, pero el de Antonio Carmona me hace especial ilusión porque, aunque parezca mentira, ¡nunca lo he disfrutado en concierto! He coincidido un montón de veces con él, así que este es el momento perfecto para disfrutar de su música. Además, aparte de que te guste el artista, en los conciertos tiene mucha importancia el lugar, y en este caso es en el Balneario de Málaga, que es un lugar mágico. Si además tengo la suerte de juntarme con compañeros que me caen bien, ¡es un regalo!

Nuria Roca, el año pasado en Atardeceres Larios Atardeceres Larios

El verano acaba de llegar, ¿cómo se presenta?

Mucho tiempo de descanso. Necesito parar máquinas y relajarme. Por eso, me apetece tanto bajar a Málaga, que todavía no habré terminado con “El Hormiguero” y demás, porque es como el inicio y ya pienso que me queda muy poquito. Ya la semana que viene intentaré dejarlo todo cerrado, y el lunes 3 de julio paro máquinas.

Además, ha sido un año en el que no ha parado. Ya van dos años en “La Roca”. ¿Qué balance hace?

Estamos muy contentos, porque no es fácil un domingo por la tarde decirle a la gente que se ponga a ver la tele durante cuatro horas y media. Además, ahora que hace buen tiempo todo el mundo está en la calle, entonces es una batalla dura, pero, aun así, nos hemos convertido en un lugar de referencia para la gente que un domingo se queda en casa y le apetece entretenerse o saber qué está pasando, eso lo hemos logrado. También tenemos la suerte de hacer el programa como nos gusta, que en eso laSexta es supergenerosa. Ese era uno de nuestros principales objetivos. Yo soy defensora de la filosofía de que la única manera de hacer que el público se lo pase bien es que tú también te lo pases bien. En ese sentido, nosotros hacemos gala de ello. Nos divertimos mucho y el público está muy agradecido.

Tiene la suerte o la desgracia de trabajar con su marido, y el otro día se le escapó decirle “cariño” en directo…

(Risas) Con tantos años que llevamos trabajando juntos, lo raro es que no se le haya escapado antes. Sí que es verdad que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar juntos y a compartir proyectos, así que existe esa familiaridad y esa cercanía que, a veces, es difícil separarla. Tampoco hacemos grandes esfuerzos por separarla, porque lo que es, es, entonces cualquier otra cosa parecería artificial. Es otra manera de estar en un plató con alguien con el que tienes más cosas aparte de las profesionales. Pero siempre es divertido.

Tamara Falcó anuncia su pedida de mano, y Nuria Roca y Juan del Val recuerdan la suya Atresmedia

¿Alguna vez se han llevado algo del plató a casa o viceversa?

Sabemos separar bien, pero a veces sí nos ha pasado. Ten en cuenta que, durante cuatro temporadas, hemos hecho cuatro horas diarias, en directo en la radio, llegando a la redacción a las cinco de la mañana, entonces te confieso que, en más de una ocasión, hemos llegado enfadados. Pero también te diré que acabamos el programa y somos amigos otra vez. Porque las cosas hay que relativizar, ya no estamos para tonterías, entonces cuando algo es gordo o un tema en el que no te puedes poner de acuerdo, vale, pero si no… ¿para qué gastar energía ahí? Con tantas cosas que tenemos que hacer…

¿Es ese el secreto para durar tantos años?

La impaciencia y la inmediatez que tenemos ahora se traslada a todos los campos, por eso muchas relaciones son más efímeras. Yo creo que la pareja hay que tomársela con mucha más calma, es un capítulo aparte al que hay que dedicarle tiempo y, sobre todo, piel. Es muy importante que tu pareja te guste, y yo esto lo reivindico muchísimo. Querer es muy fácil, pero gustar es muy difícil, porque entran muchos factores: el sentido del humor, la admiración, poder compartir… Todo eso forma un conjunto absolutamente compacto para que la pareja dure, pero tampoco sabría decirte “el secreto”. Es verdad que nosotros somos una pareja que nos gustamos y estamos muy bien juntos, pero luego también tenemos nuestras cositas, no te creas…

También es importante que su pareja sea su amigo

!Claro! Yo siempre pienso que, si al irme a cenar o a tomar algo, no pienso en mi pareja, tengo un problema. Otra cosa es que luego diga: ‘hoy prefiero irme con mis amigos’, pero a mí siempre me apetece irme de cena con Juan, tomar algo con él o charlar. Nosotros quedamos en casa para tomar un café.

Hablando de amor… ¿Cómo está Tamara Falcó de cara a su boda?

¡No queda nada! Sólo tres semanas, y está muy tranquila, yo estaría más nerviosa que ella. La veo muy bien, imagino que ya lo tendrá todo atado y preparado, y eso le permite relajarse un poco dentro de que los nervios y la procesión siempre van por dentro. Lo va a disfrutar mucho, después de lo que ha pasado.

¿Usted ya lo tiene todo listo?

No, no lo tengo todo, pero bueno, me quedan tres semanas. Yo es que soy más de última hora… Sí tengo el vestido, porque si no sería una irresponsable, pero aún no lo tengo todo claro. Tengo alguna que otra opción.

Nuria Roca en 'El Hormiguero'. @elhormiguero

Retomando su carrera, ¿qué le queda por hacer?

La verdad es que no añoro nada, porque he tenido la suerte de poder tocar muchos palos. Pero nunca pensé que a estas alturas de la vida que iba a poder subirme a un escenario e interpretar un personaje. La vida me va sorprendiendo y ojalá me traiga más cosas diferentes por probar. La ficción es una parte de mi carrera, la Comunicación, que me encanta, y si tengo oportunidad de seguir encarnando personajes, me encantaría..

¿Se ve en algún reality show?

No, me lo han preguntado muchas veces y no. No me veo, porque los conozco por dentro por los formatos que he hecho. Nunca digas de este agua no beberé, pero no. A mí la televisión me gusta desde el punto de vista profesional, pero me verás en muy pocos programas aparte de los míos, porque no me gusta ir porque siento que estoy como en otro lado. Hay veces que toca ir, pero no es una cosa que a mí me guste en exceso.

¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta ahora?

Ahora mismo, organizar mi casa. Después de una temporada muy intensa he ido dejando muchas cosas de lado, y ahora que ha terminado la temporada se ha juntado todo. Mi casa es un desastre, tengo las goteras de las últimas lluvias, pintores, cajas por ahí en medio… Todo eso sumado a tres hijos de edades complicadas y dos perras, que a una de ellas la operé ayer. Todo un poco caótico, pero es verdad que a mí ese caos me gusta.

Además, uno de sus hijos acaba de volver de Estados Unidos...

Así es, y he vuelto a notar la cantidad de comida que tengo que comprar. Este hijo mío come mucho, ¡el otro día le hice un bocadillo de lomo con patatas y le puse cinco lomos dentro de una barra entera de pan! (risas)

Nuria Roca, el año pasado en Atardeceres Larios Atardeceres Larios

¿Recuerda cuál fue el día que le cambió la vida profesionalmente?

No existe un día concreto, al menos en mi caso. Esto es una carrera que te hace dar saltos, en mi caso, cualitativos, y esos sí los recuerdo perfectamente porque además los intuía. Es verdad que a mí me costó muchos años darme cuenta de que me dedicaba a los medios de comunicación, porque como yo había estudiado otra cosa y siempre había trabajado en esto como si fuera un hobby… Me costó mucho asimilar que era mi profesión, y llegó el día en que dije: ‘al final va a ser verdad que, después de diez años sin parar de trabajar, voy a ser una profesional de esto’. Estoy encantada, nunca me imaginé que podría estar treinta años en esto.

¿Cómo se ve de aquí a diez años?

Más vieja, más cansada seguro, y ojalá manteniendo intacta la ilusión por hacer cosas. Eso es importantísimo, estés donde estés y sea cual sea tu etapa. La ilusión no se puede perder nunca. Además, espero poder seguir dedicándome a lo mío, claro.

¿Tiene claro su voto? Una pregunta un poco del CIS

Bueno, si es del CIS no sé si me lo voy a creer… (Risas) Todavía no lo tengo claro, porque quiero ver cómo avanzan estas semanas que vienen. Es un momento clave, y creo que todo el mundo debería poner sus cartas sobre la mesa de una puñetera vez y dejarse de juegos estratégicos. Creo que si los políticos son capaces de honrar a la verdad y ser honestos y sinceros, nosotros como votantes no nos sentiremos engañados y votaremos con conciencia, ¡ojalá!