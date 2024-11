Nuria Roca se sincera sobre cómo ha vivido la fama de Juan del Val

Nuria Roca y Juan del Val conforman uno de los matrimonios más consolidados y queridos del panorama nacional. La pareja celebrará en 2025 sus bodas de plata y son padres de tres hijos: Juan, Pau y Olivia. Su primogénito, de hecho, ya ha hecho algún que otro pinito en los medios de comunicación y no sería de extrañar que, finalmente, siguiera los pasos de sus padres. En los últimos meses ha acudido como invitado a algún que otro evento y se ha desenvuelto con total naturalidad ante las cámaras y los focos de los photocalls.

Nuria Roca lleva más de 30 años trabajando en televisión y es una de las caras más conocidas de la pequeña pantalla. Juan del Val, aunque en los últimos años ha ganado muchísima popularidad, lo cierto es que su primera vez en un programa fue en 2024, hace diez años. Poco a poco, el escritor se ha hecho un hueco en los medios de comunicación y, a día de hoy, se ha convertido en uno de los colaboradores más seguidos y admirados de la televisión, compartiendo muchas horas de plató junto a Nuria Roca.

Sobre este ascenso a la fama de Juan de Val, Nuria Roca se ha sincerado en su última entrevista en exclusiva en "Informalia", desvelando cómo ha vivido la incursión del escritor en la pequeña pantalla. Muy sincera, la presentadora ha explicado que lo ha vivido "de forma muy natural y paulatina. Como llevamos tantos años trabajando juntos, lo vives en el día a día, lo que pasa es que ahora las apariciones en televisión han sido más constantes".

Además, la periodista ha revelado que no hay "ninguna lucha de egos en casa". "Somos un superequipo. Eso lo tengo muy interiorizado, pero no solo en pareja, también en la televisión, porque esto es un trabajo en común. Tienes que ponerte en el lugar del otro, confiar en el de al lado y que te aporte lo mejor. Si tú haces que el de al lado brille, no es generosidad, estás siendo un pelín egoísta, porque eso va a repercutir en ti. Algún rayo te llega", ha declarado Nuria Roca sobre el asunto.