El hijo de Nuria Roca y Juan del Val se sincera sobre la relación de sus padres: "Cuando nos vamos de cena se dan un beso y es como..."

Nuria Roca y Juan del Val conforman uno de los matrimonios más queridos y consolidados del panorama nacional. Juntos han formado un buen tándem, tanto a nivel profesional como sentimental, y la pareja triunfa en la pequeña pantalla y en el amor.

Nuria y Juan han formado una bonita familia y siempre presumen en redes de sus planes. Son padres de tres hijos, Juan, Pau y Olivia, y están muy orgullosos de los adultos en los que se están convirtiendo. Juan, el mayor, ha comenzado a hacer sus pinitos en los medios de comunicación, siguiendo la estela de sus padres. Esta semana, el joven ha debutado por primera vez en una alfombra roja del brazo de Berenice Lobatón, hija de Paco Lobatón, presentadora del programa "Generación T en Onetoro TV, espacio en el que Juan se ha sentado como colaborador.

Poco a poco, vamos conociendo al primogénito de Nuria y Juan y ahora, en su primer photocall, el joven no ha dudado en hablar sobre su futuro, su familia y la relación de sus padres. Sobre cómo ha llevado ser el hijo del conocido matrimonio, Juan se ha sincerado ante los micrófonos de "¡Hola!": "Pues con naturalidad. Al final, cuando eres pequeño, no te das cuenta y al final creces con ello y yo me he dado cuenta siendo mayor. En clase algún compañero de clase me decía, pero no sabía la magnitud".

Juan acaba de terminar la carrera de Marketing y Publicidad y, de momento, no está muy seguro hacia dónde enfocar su futuro laboral. "De pequeño siempre me ha gustado la publicidad y creatividad. No se si delante o detrás de cámaras. No se si acabaré ahí, pero ojalá", ha revelado el joven.

Sobre cómo se lleva con sus padres y su relación familiar, Juan del Val ha sido muy sincero: "Estamos muy unidos, con nuestros más y menos, con peleíllas (refiriéndose a sus hermanos). Mi madre y yo somos iguales, a veces chocamos, pero nos encantan las mismas cosas. Lo peor son las regañinas, como cualquier padre. Mi padre la manera de enseñarme todo con cuidado y respeto". Eso sí, sobre sus padres en la intimidad, el joven ha sido muy claro: "He vivido el amor de mis padres y quiero tener un amor como ellos. Cuando nos vamos de cena se dan un beso y es como, "No, parad", pero da gusto verlos".