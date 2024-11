Juan del Val, el mayor apoyo de Nuria Roca tras la DANA: "Cada vez que entro en casa, está llorando"

Todo el país se ha volcado con las víctimas de la mayor DANA del siglo que ha arrasado con Valencia y Letur. Desde la tragedia, miles de ciudadanos anónimos y famosos se han trasladado a las zonas más afectadas por la tragedia como voluntarios para ayudar a los vecinos, que han dejado sus compromisos a un lado para estar al lado de los damnificados de la catástrofe en estos momentos tan difíciles.

Nuria Rocafue una de las primeras celebrities en movilizarse y ponerse al lado de las víctimas tras la tragedia. Desde primera hora del miércoles pasado, la periodista utilizó sus redes para ayudar sus paisanos, devastada por lo ocurrido.

Ayer, durante la tertulia de "El Hormiguero", la presentadora no pudo disimular su tristeza y desolación, rota de dolor por la tragedia de la DANA en Valencia, su tierra. . "¿Cómo estáis? Especialmente tú, Nuria, que eres de allí...", comenzó preguntado Pablo Motos nada más arrancar la sección. "Yo no puedo hablar", respondió la periodista, con la voz entrecortada y los ojos llorosos. Juan del Val, su mayor apoyo en estos momentos, salió en defensa de la periodista y explicó que no se encontraba bien: "Cada vez que entro en casa, está llorando. Ella es de allí. Su familia está allí".

Un poco más calmada, Nuria tomó definitivamente la palabra. "Yo he visto varios testimonios y vi el de una señora que decía que no sabía por donde empezar. Y creo que eso es clave. Alguien le tiene que decir por donde empezar. Y ese alguien es el Estado. La gente no puede estar reclamando. Tiene que estar recibiendo", declaró la presentadora. "Los valencianos tenemos en el ADN lo que es una gota fría por lo que pasó hace décadas. Esto debería servirnos para aprender. Ojala esto no vuelva a suceder", finalizó con firmeza, muy apenada por la tragedia.