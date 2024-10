Juan del Val pierde 14 kilos y enseña su impactante cambio físico: "Me sentía mal, no me gustaba y estaba débil"

Hace unos meses Juan del Val tomó una drástica decisión respecto a su vida: comenzar a cuidarse y hacer ejercicio diario. Tal y como ha desvelado el propio escritor en su perfil de Instagram, llegó a pesar 95 kilos, se sentía mal y dejó de gustarse físicamente. El televisivo entró en un bucle de falta de tiempo, "exceso de trabajo" y desgana y no veía el momento de volver a retomar sus hábitos saludables.

Fue en el mes de abril cuando Juan del Val decidió dar un cambio en su vida y, con mucha fuerza de voluntad, volvió a hacer deporte. "En el mes de abril de este año llegué a pesar 95 kilos. Me sentía mal físicamente, no me gustaba estéticamente y estaba débil. El primer día que fui al gimnasio me entrenó Javi, que a los veinte minutos de empezar tuvo que atenderme en el suelo después de marearme por una bajada de tensión. Resumiendo, estaba hecho una mierda", ha comenzado diciendo el escritor en Instagram.

"Desde aquella mañana del mareo han pasado seis meses, he perdido catorce kilos (controlado por un nutricionista, pero pasando hambre) y con bastante esfuerzo me he puesto en forma. No soporto los textos motivadores en redes, simplemente quería compartir que, a veces, cuando crees que una etapa de tu vida no puede volver, descubres que nunca es tarde", ha desvelado Juan del Val sobre su impactante cambio físico, reconociendo que ha tenido que cambiar todos sus hábitos para volver a estar en forma, incluida la alimentación. Siempre con el humor y la acidez que le caracteriza, el televisivo ha dejado bien claro que no es una colaboración. "El gimnasio me lo pago yo enterito y sin descuentos", ha finalizado sobre el asunto, muy orgulloso.

Ya a finales de julio Juan del Val presumió de cuerpo en Instagram con un selfie sin camiseta en el espejo. "Después de un par de meses de dieta y de vuelta al ejercicio (aunque todavía queda mucho), creo que me toca un poquito de postureo... Postureo, pero sin filtros. Que conste. 53 años, tal cual", escribió junto a la imagen. Ahora, tres mes después, el televisivo se ha abierto en canal con sus seguidores y ha enseñado su gran cambio físico, muy feliz de los resultados seis meses después de comenzar en el gimnasio y cambiar sus hábitos. El post se ha llenado de numerosos mensajes de apoyo y de cariño hacia Juan del Val por haber tomado esta decisión por su bienestar personal y salud.