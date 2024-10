La anécdota más desconocida de la boda de Nuria Roca y Juan del Val con Enrique Ponce como protagonista

Nuria Roca y Juan del Val conforman una de las parejas más queridas y consolidadas del panorama nacional. Este fin de semana, el matrimonio ha estado de de doble celebración familiar. Por un lado, el escritor cumplió 54 años y disfrutó de una almuerzo con a la presentadora, sus hijos, y sus padres, feliz de poder soplar las velas rodeado de los suyos, y ayer, Nuria y Juan celebraron su 24 aniversario de bodas en "La Roca", programa que dirige la periodista y en el que colabora su marido.

Por este día tan especial, el matrimonio ha decidido compartir con toda la audiencia algunas fotos de su gran día y varias anécdotas desconocidas por el gran público. Algo avergonzada por el álbum de su enlace, Nuria Roca ha explicado que, aunque se casó por lo civil, lució un look clásico nupcial: "Yo iba vestida de novia aunque no me casé por la iglesia. Yo me casé por lo civil con velo y todo, como si fuera a una catedral".

Nuria Roca vestida de novia en el día de su boda con Juan del Val laSexta

En ese momento, Nuria Roca era uno de los rostros más famosos de la televisión autonómica valenciana y tuvo que atender a los medios cuando salió del juzgado. "Salimos a la puerta porque había prensa y dijimos: "Hola, muy buenas tardes, ya nos hemos casado"", ha relatado la presentadora. Juan del Val, por el contrario, no era tan conocido, algo que él ha añadido a la historia, entre risas y con mucho humor: "Ella era muy famosa en Valencia, a mí no me conocía nadie, en el álbum de la boda tiene más fotos mi suegro que yo".

En total, asistieron al enlace matrimonial más de 300 invitados, entre los que se encontraban Ramon García, en su época marido de Patricia Cerezo, una de las íntimas de Nuria Roca, y los toreros Óscar Higares, El Tato y Enrique Ponce, que asistió junto a Paloma Cuevas. Tal y como ha desvelado el matrimonio, la pareja de Ana Soria protagonizó una de las anécdotas más divertidas de su enlace. El torero fue el encargado de animar la velada y cantó junto Los Alpresa, el grupo de música que amenizó la boda, revolucionando a todos los invitados con sus dotes musicales.