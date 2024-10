Omar Montes, sobre el futuro de su hijo: "Si él quiere dedicarse a la música, yo voy a apoyarle al máximo"

El pasado sábado 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Omar Montes vivió una de las noches más importantes de su carrera en el mundo de la música. El artista llenó el Palacio Vistalegre de Madrid con su esperadísima Illuminati Party y, durante más de dos horas y media, puso a bailar a todos sus seguidores en uno de los shows que más ha dado de qué hablar desde entonces. Se codeó con numerosos cantantes y amigos de profesión como Yotuel, Moncho Chavea, Original Elías o Nyno Vargas aunque , sin lugar a dudas, el momento más emocionante de la velada lo vivió con su hijo pequeño, cuando ambos cantaron encima del escenario.

Todavía con la resaca emocional de la Illuminati Party, LA RAZÓN habla en exclusiva con Omar Montes sobre cómo vivió el concierto de su vida durante la gala de los Forbes Best Content Creators, los premios más importantes de creadores de contenido de nuestro país.

Omar Montes durante su concierto en Vistalegre Cortesía

"Yo me recupero rápido. Como no bebo, ni fumo, ni nada, cuando terminó el concierto me fui a por dos o tres hamburguesas y me fui a casa", explica el artista sobre la velada. "Estuvo muy bien, la liamos pero bien. Después de cuatro conciertos en Madrid y el último que sea llenando el Palacio Vistalegre, no se puede pedir más a la vida", declara, muy emocionado.

Sobre la actuación de su hijo pequeño, Omar, de tan solo 12 años, el artista no puede evitar su ilusión al hablar de su retoño y su posible futura carrera en el mundo de la música, siguiendo sus pasos. "Ya apunta maneras", señala. "Si él quiere dedicarse a la música, yo voy a apoyarle al máximo", declara. "Él me ha dicho que le gusta mucho y que. si no es futbolista, quiere ser músico. Tiene muchas posibilidades en las dos, juega al fútbol muy bien y también canta, así que yo le voy a apoyar en lo que él quiera y le guste más", revela, orgulloso. Aún así, como el propio Omar Montes, todavía es un "bebé" y tiene 12 años, a pesar de haber demostrado mucha seguridad encima del escenario el pasado sábado y todavía es muy pronto para saber si, finalmente, acabará dedicándose a la música.