María G. de Jaime y Tomás Páramo: "Ha sido todo un trabajo espiritual y psicológico aprender a lidiar con la sobreexposición"

María G. de Jaime y Tomás Páramo vivieron ayer una de la noches más importantes de sus vidas. La pareja se alzó con el prestigioso galardón de Best Entrepeneur Content Creator de la revista Forbes por su trabajo como creadores de contenido en redes y emprendedores en el mundo de la moda y lifestyle. Ambos vivieron una velada inolvidable junto a otros influencers y personalidades del sector, aunque, sin lugar a dudas, para ellos fue un regalo haber estado acompañados por Victoria Federica y Andrés Roca Rey, dos de sus íntimos amigos.

LA RAZÓN habla en exclusiva con María G. de Jaime y Tomás Páramo sobre este premio y cómo han afrontado una de las noche más importantes de su carrera. De hecho, el matrimonio declinó la invitación al viaje organizado por María Pombo por su 30 cumpleaños a Punta Cana por esta velada, que ha marcado un antes y un después en su trabajo como influencers.

A pesar de los nervios previos a la gala, la pareja la afrontó con mucha "emoción". "Estar nominados en esta lista siempre nos ha hecho mucha ilusión. Forbes ha sido una revista pionera en valorar nuestro trabajo y nosotros, que llevamos tanto tiempo dedicándonos a este trabajo, es un orgullo estar aquí", expresa María G. de Jaime. "Es nuestra primera nominación y nos hace una ilusión increíble. Muchas veces se hacen premios en los que puedes estar nominado, puedes ganar algo, pero lo cierto es, que una revista como Forbes pueda poner en valor a los creadores de contenido, que suelen ser juzgados y señalados, es realmente un orgullo. Al final dignifica un trabajo que muchas veces te da vergüenza decir a qué te dedicas. Estar en esta lista nunca lo hubiéramos imaginado. Es un sueño ya de por sí", añade Tomás Páramo.

María G. de Jaime y Tomás Páramo, galardonados en los Forbes Best Content Creators GTRES

"Lo celebraremos con la gente con la que hemos llegado hasta aquí. Nosotros dos somos el producto final de un engranaje de muchas personas que están en la sombra y que, si nosotros brillamos, es porque nos dan mucha luz. Sería lo justo celebrarnos con ellos", declara Páramo sobre cómo van a celebrar su premio.

Para ellos, su éxito en redes reside en "ser lo más reales posibles y ser fieles a ellos mismos". "La credibilidad que nosotros tenemos a la hora de publicar es total porque todo lo que publicamos son cosas que nos encantan y que son verdad", explica María G. de Jaime su contenido y el de su marido en Instagram. "Somos muy consecuentes con nuestros actos. Pensamos mucho lo que hacemos y, cuando tienes un un altavoz tan grande, tenemos una responsabilidad social y tu impacto en la vida de los demás tiene que ser lo más real posible", añade Tomás.

Y sobre esta verdad y la cara B de las redes, la pareja sabe mejor que nadie lo duro puede ser esta constante sobreexposición. "Hay épocas en las que te afecta más y en otras menos. Ahora estoy en un momento en el que no me afecta. Me quedo con las críticas constructivas y paso de las malas. Hay momentos en los que me gustaría que no me conociera nadie pero también hay muchas cosas buenas y positivas....Estamos todavía aprendiendo a llevarlo", explica María G. de Jaime. Para su marido, esta sobreexposición ha sido más difícil de llevar, tal y como él mismo nos confiesa. "Ha sido todo un trabajo espiritual y psicológico aprender a lidiar con la sobreexposición. El año pasado tuve un año muy malo, tuve una depresión bastante fuerte y aunque no tiene nunca un por qué, yo creo que todo suma y la sobreexposición en redes , tener que lidiar con insultos y críticas que te hacen daño y que te crean complejos en ti que ante no tenías...Te empiezas a mirar en el espejo mucho más de lo que lo hacías antes, a controlar cada vez más lo que haces y lo que dices, y es muy difícil de gestionar. Menos mal que ahora, gracias a Dios, estoy super bien", devela el influencer sobre el asunto. "Ahora estamos en nuestro mejor momento, y a nivel pareja también, aunque trabajando en ello. Estamos en un buen momento en general", revela María G. de Jaime, con una sonrisa, muy orgullosa del equipo que conforman tanto a nivel profesional como sentimental.

El cumpleaños de Tana Rivera, su próximo compromiso social

El próximo 19 de octubre la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera celebra su 25 cumpleaños por todo lo alto en un fiestón en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. María G. de Jaime y Tomás Páramos son dos de los celebrities que están invitados al evento, junto a Victoria Federica o Andrés Roca Rey. A menos de 48 horas para la fiesta , la pareja se enteró por LARAZÓN que se trataba de una fiesta temática de máscaras venecianas con dress code. "Vamos mal con el dress code. Nos acabamos de enterar por ti. No teníamos ni idea", nos reconocen los dos, de lo más sorprendidos. "Nos acaba de pillar esto de sorpresa, la verdad. Todavía no tengo nada elegido, menos mal que soy de último minuto...", desvela María G. de Jaime, entre risas. "Nos dejas totalmente sorprendidos. De momento vamos de Tomás y María y ya veremos", expresa Páramo, con humor.