De Lola Lolita a Violeta Mangriñán, los looks más cañeros del concierto de Omar Montes en Madrid

El día 12 de octubre en Madrid dio para mucho. Si por la mañana todo el país estaba pendiente del desfile por el Día de la Hispanidad, seguido de la recepción en el Palacio Real, por la noche la capital se transformó en el epicentro de la música urbana. El Palacio Vistalegre fue el escenario de uno de los conciertos más esperados del otoño, con Omar Montes como protagonista, y entre el público no faltaron algunas de las figuras más destacadas del panorama influencer. Entre ellas, Lola Lolita y Violeta Mangriñán quienes dejaron claro por qué son dos de las personalidades más seguidas en redes, tanto por su estilo como por su autenticidad.

Ambas influencers, con estilos muy diferentes, pero igualmente impactantes, nos regalaron dos lecciones de moda que rápidamente se viralizaron en redes. Lola Lolita optó por un look más minimalista con toques rockeros, mientras que Violeta Mangriñán se decantó por una propuesta de lo más atrevida y original, muy diferente a lo que nos tiene acostumbradas en sus estilismos de diario.

Lola Lolita y Violeta Mangriñán con amigos en el concierto de Omar Montes @violeta

Lola Lolita: minimalismo chic con un toque atrevido

Lola Lolita después del concierto de Omar Montes. @lolalolita

Lola Lolita eligió un look total black, apostando por la sencillez pero con un toque audaz. Lució un conjunto compuesto por una minifalda satinada en negro, que destacaba sus piernas, combinada con un jersey negro de cuello barco. Este look, sencillo a primera vista, destaca por la elección de los detalles: su melena recogida con mechones frontales trenzados, añadiendo un toque juvenil y desenfadado. Las botas de tacón de aguja y detalles brillantes ponen el tono urbano, acorde con el concierto, mientras que los brazaletes dorados en su muñeca aportaron un contraste metálico que elevaba el look sin perder la frescura. El conjunto demuestra que menos es más, y que con los accesorios adecuados se puede lograr un look imbatible.

Violeta Mangriñán: estilo urbano con un toque futurista

Violeta Mangriñán después del concierto de Omar Montes @violeta

Violeta Mangriñán nos sorprendió en el concierto con un estilismo que no dejó a nadie indiferente. Optó por un mono en color beige, una prenda de lo más original con el característico estampado de medias lunas de la firma, Marine Serre, que realzaba su figura y le aportaba un aire como poco futuritsa. Para complementar este look atrevido, Violeta eligió unas botas de caña alta con cordones de Miu Miu, añadiendo un toque con personalidad que contrastaba perfectamente con el estilo futurista del mono.

Recycled jersey moon catsuit, de Marine Serre (460 euros)

La combinación del mono y las botas logró un equilibrio entre sofisticación y actitud, mientras que la chaqueta de cuero oversize en negro redondeaba el conjunto con un aire desenfadado. Los detalles, como las uñas en tono burdeos oscuro y un anillo grande, completaban el look sin restarle protagonismo a las prendas principales. Con su melena suelta y un maquillaje natural con labios nude, Violeta equilibró la fuerza del conjunto con frescura y sencillez.

¿Qué te han parecido los looks de las influencers en la fiesta más esperada de Omar Montes?