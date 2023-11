El padre biológico de Chenoa se entera de la separación de su hija por nuestro periódico

El padre biológico de Chenoa, José Carlos Corradini, se ha enterado de la ruptura matrimonial de su hija gracias a una llamada de nuestro periódico. Asegura que “nadie me ha contado que se ha separado, hace años que no hablo con mi hija y no conozco los entresijos de su vida. Espero que esté bien…”

Hace un año, Corradini nos adelantó que no creía que ese matrimonio durara mucho, que le parecía una unión de conveniencia. Y su vaticinio se ha cumplido. Ahora se pregunta que ha fallado en esa unión pero no quiere hacer declaraciones que generen nuevas polémicas con una hija que no se preocupa de la ruina económica de su progenitor.

José Carlos malvive con una pensión de unos cien euros al mes al cambio, de los que el sesenta por ciento se le va en pagar el alquiler de su pequeño apartamento. Confiesa que lo está pasando muy mal y que ni tan siquiera puede hacer las tres comidas al día.

Carlos Corradini, padre de Chenoa. cedida

Que muchos días desayuna y almuerza pero no tiene dinero para una simple cena.

Reconoce que le habría gustado mantener una relación cordial con su mediática hija, pero que tanto ella como su madre le tienen completamente olvidado.