Carlos Latre, impactado por la separación de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas

La noticia de la ruptura entre la cantante y su marido Miguel Sánchez Encinas impactó a la esfera pública este sábado 11 de noviembre. Después de un año y medio de relación nada indicaba que la pareja estuviera atravesando un mal momento personal. Cuando se confirmó lo sucedido, aunque los protagonistas aún no se hayan pronunciado, muchos rostros conocidos de la pareja también se sorprendieron ante el anuncio.

Carlos Latre, gran amigo de la cantante, ha hecho acto de presencia en la presentación del spot navideño de Enrique Tomás, del que es embajador e imagen de marca. Durante este evento, que tenía lugar la mañana del domingo en Sevilla, se le ha preguntado por la separación de Chenoa y Miguel Sánchez. La sorpresa llegaba cuando reconocía su sorpresa y afirmaba que se acababa de enterar de la triste noticia.

Chenoa y Miguel Sánchez Instagram

El impacto ha sido tan grande que no se ha podido imaginar que podría haber pasado entre la pareja para llegar a ese desenlace: “No lo sé, de verdad que no lo sé. Hace días que no hablamos, pero si es así, que espero que no, pues espero que estén bien cada uno de ellos. Son adorables los dos, me llevo muy bien con Miguel y a Laura la adoro, es súper amiga y la adoro”.

Carlos Latre ha proseguido lanzando un mensaje de ánimo a ambos, pero sin poder hacerse una idea de lo que les haya podido pasar: “No lo sé, de puertas para dentro nunca se sabe. Yo sé lo que pasa en mi casa, espero que estén bien cada uno de ellos, espero que mi Lauri esté de maravilla porque la adoro y miguel es un tipazo, le deseo lo mejor a los dos”.

Por su parte, el actor está viviendo uno de los mejores momentos personales. “Cumplo 45 años el mes que viene, el año que viene hago 20 años de casado, estoy en mi mejor momento con Yolanda, que es mi compañera de viaje, mejor que nunca, mi hija en la universidad a punto de cumplir 18 años”, afirmaba a los medios mientras les indicaba que el motivo por el que estaba tan feliz era por mantener una actitud positiva: “Intentar ser feliz, con los que te rodean, con tu familia y si das bueno te llega bueno. Tú eres un poco lo que das y lo que emanas. Hay que intentar estar positivo y tener generosidad”, terminaba explicando.