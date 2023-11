Las palabras con las que Rodolfo Sancho defiende la versión de su hijo

A primera hora de este lunes comenzaba la audiencia en la corte de Samui, una fecha clave en el futuro del caso de Daniel Sancho. En esta vista oral el joven ha contado con el apoyo de su padre Rodolfo Sancho, quien se ha mostrado tranquilo y seguro con la versión que ha dado su hijo ante el Tribunal de Koh Samui.

A su entrada en las instalaciones el actor español ha dedicado unos momentos a la prensa para afirmar que se encontraba “muy bien gracias, lo afronto la verdad con ganas”, dejando claro que había hablado con su hijo los días anteriores y que confiaba plenamente en su versión de que no había asesinado premeditadamente a Edwin Arrieta: “Por supuesto que no. Si no, no hubiese habido pelea, ¿no? Mira las leyes”, respondía tajante y muy firme con la versión de Daniel.

El actor de ‘El Ministerio del Tiempo’ ha mostrado una actitud bastante diferente a la que dio en su regreso tras su primer viaje a Tailandia: “No van a conseguir lágrimas de mí”, dijo en su momento abrumado por todo lo vivido. Y es que aunque la situación de su hijo sea muy delicada, han avanzado mucho con la estrategia de la defensa.

Rodolfo Sancho acompaña a su hijo Daniel a su vista ante el juez Gtres

Su salida del tribunal ha ido encaminada en el mismo sentido: una actitud tranquila y sonriente. En esta ocasión le ha dedicado unas palabras de reproche al reportero de ‘Vamos a Ver’, quien en las últimas semanas ha estado ofreciendo exclusivas sobre la situación de Daniel Sancho en su estancia en la prisión de Koh Samui: “tú lo sabes todo, macho. Tú lo sabes todo”.

Aunque ahora parece mantener una relación más relajada con la prensa, no ha querido prestar más declaraciones sobre cómo ha transcurrido la vista y se ha limitado a afirmar que “os lo van a informar ahora”. El joven chef se ha declarado en esta vista como no culpable de los delitos de asesinato premeditado y ocultar documentación ajena. Será el próximo lunes 27 de noviembre cuando el hijo de Rodolfo Sancho volverá a comparecer ante el tribunal de Koh Samui en un proceso judicial que se extenderá hasta abril del próximo año.

Por su parte, Silvia Bronchalono no ha podido acompañar en esta ocasión a su hijo Daniel. Según informaban fuentes del programa ‘Vamos a Ver’, “sabemos que no está en Tailandia. Regresó a España, pero no se sabe absolutamente nada de ella. Hace un mes y medio que no visita a su hijo en la cárcel”. Por el momento, la exactriz ha retomado su rutina en España.