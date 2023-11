Silvia Bronchalo no está en Tailandia: se destapa el actual paradero de la madre de Daniel Sancho

Daniel Sancho se ha declarado esta mañana no culpable de los delitos de asesinato premeditado y ocultación de documentación ajena ante los tribunales de la isla de Samui. Rodolfo Sancho, su padre, ha sido el único familiar que ha asistido a la cita judicial para apoyar al cocinero en uno de los momentos cruciales de la investigación por el crimen de Edwin Arrieta. Aun así, el joven sí ha reconocido ser culpable de haber ocultado o hecho desaparecer partes del cuerpo de su víctima tras su muerte, algo que, según su versión, se produjo de manera accidental y no de forma premeditada.

Después de declararse no culpable, Daniel Sancho pasará por una nueva vista ante el juez el próximo 27 de noviembre, día en el que tanto la Fiscalía como la defensa del cocinero tendrán que presentar las pruebas para demostrar la culpabilidad o la inocencia del hijo de Rodolfo Sancho. Este largo y crucial proceso judicial para el futuro de Daniel terminará cuando se celebre el juicio, que, según ha explicado la agencia EFE, sería entre febrero y abril de 2024.

Rodolfo Sancho acompaña a su hijo Daniel a su vista ante el juez Gtres

Rodolfo Sancho se encuentra en Tailandia al lado su hijo, apoyando al joven en este momento tan decisivo para su futuro, ya que la Fiscalía tailandesa lo acusa de asesinato premeditado por el crimen de Edwin Arrieta. La vida del cocinero está en manos de la Justicia de Tailandia y su padre se ha trasladado al país asiático para acompañar al cocinero en el proceso judicial. Sin embargo, tal y como ha confirmado un reportero de "Vamos a ver", Silvia Bronchalo, madre de Daniel, ha abandonado el país y se encuentra ya en España. "Sabemos que no está en Tailandia. Regresó a España, pero no se sabe absolutamente nada de ella. Hace un mes y medio que no visita a su hijo en la cárcel", ha revelado el periodista.

No obstante, en las últimas horas, después de semanas de desconcierto en torno a su paradero, se ha confirmado que la expareja de Rodolfo Sancho y madre de Daniel de regreso a España ha retomado su rutina, dejando atrás los días que pudo estar junto a su hijo, a mediados de agosto, en Tailandia.