El valioso consejo de Susanna Griso a Paloma Cuevas respecto a su nueva relación sentimental con Luis Miguel

Susanna Griso, aunque ha declarado en más de una ocasión que no es portavoz de nadie, ha vuelto a pronunciarse sobre su amiga Paloma Cuevas y su nueva relación sentimental con Luis Miguel. La periodista, que ayer asistió a la presentación del libro "Yoga para cambiar la vida", escrito por Pati Gálata, atendió a los medios que la esperaban y charló sobre multitud de temas, como el deporte, la ansiedad, o el romance de la empresaria con el artista mexicano.

La exmujer de Enrique Ponce y el cantante no paran de acaparar titulares a pesar de su enorme discreción y Susanna Griso no puede estar más feliz por la nueva relación sentimental de su amiga. "Se lo merece. Está disfrutando de la vida. Siempre ha sido una madre abnegada y amantísima esposa y creo que le tocaba vivir y disfrutar", desvelaba la presentadora de "Espejo Público" sobre el papel que había adoptado Paloma Cuevas en su matrimonio anterior con el torero.

Paloma Cuevas GTRES

Respecto a si la empresaria concederá alguna entrevista, al igual que hizo Enrique Ponce y Ana Soria hace tan solo unas semanas, la periodista no cree que suceda por la forma de ser que tiene Paloma, o al menos, no en estos momentos. "Es muy tímida. Nunca ha vendido nada y me cuesta creer que concediese una entrevista, pero bueno, igual en algún momento sí que lo hace y me parecería perfecto", expresaba sobre una posible intervención pública de la exmujer del torero.

Susanna Griso está muy contenta y feliz por Paloma Cuevas y por este momento tan dulce que está viviendo, habiendo recuperado la ilusión en el amor al lado de Luis Miguel. Después de su sonada separación con Enrique Ponce, la empresaria ha vuelto a sonreír junto al artista mexicano y se han convertido en una de las parejas que más miradas y titulares acaparan. Su romance cada día está más consolidado y desde hace un tiempo suenan rumores de boda. Sobre este asunto, la periodista no se ha querido mojar sobre si finalmente pasarán por el altar. Pero la comunicadora lo que sí ha querido hacer es enviarle un consejo a su amiga. "Que se deje llevar por la alegría del momento", ha declarado Susanna, apoyando a su amiga en todas las decisiones que tome en esta nueva etapa junto al mexicano.