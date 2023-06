La hermana de Paloma Cuevas deja claro qué piensa su familia sobre su relación con Luis Miguel

El hermetismo que había alrededor de la relación entre Paloma Cuevas y Luis Miguel se va rompiendo poco a poco y cada día que pasa se conocen más detalles sobre este inesperado romance que comenzó como una buena amistad. La primera en romper su silencio fue la propia socialité, que confesó que se encontraba "muy feliz" con esta nueva etapa que atraviesa. Después, su padre, Victoriano Valencia, dejó claro que su hija pasaba por un momento muy dulce tras una temporada de sufrimiento por su mediática separación de Enrique Ponce: "Son muy felices. Noto a mi hija muy contenta. Ya era hora de que tuviera una alegría porque ha estado viviendo nada más que para sus hijas".

Ahora, ha sido la hermana de Paloma, Verónica Cuevas, quien también ha roto su silencio para confirmar que la empresaria y diseñadora está viviendo un sueño de amor al lado de Luis Miguel. "Está inmensamente feliz, y toda la familia estamos contentos por ello", ha declarado ante los medios.

Paloma Cuevas en París GTRES

Mientras, Paloma Cuevas y el cantante siguen derrochando amor públicamente, ya sea en las calles de París o en las de Madrid, hasta donde Luis Miguel viaja con asiduidad para encontrarse con su pareja.

No cabe duda de que todo el círculo íntimo de la pareja comparte con ellos este feliz momento por el que pasan, sobre todo después de que Cuevas se sumergiera en un profundo pozo tras divorciarse del padre de sus hijas.

En el aire queda si Enrique Ponce se alegra tanto de que su ex haya rehecho su vida con el que un día fue su amigo. Al parecer, la relación entre el torero y la socialité es cordial, pero esta buena sintonía no se traslada a sus respectivas parejas. Paloma no puede ni ver a Ana Soria, y lo mismo ocurre con Enrique Pone y Luis Miguel.