Paloma Cuevas hace las maletas para seguir a Luis Miguel hasta Argentina

A pesar de sus firmes intenciones de permanecer alejados del foco mediático y de que la atención no se fije en sus planes de pareja, la unión entre Paloma Cuevas y Luis Miguel cada vez es más evidente. Y es que la empresaria ha dado un giro radical a su estrategia amorosa con el artista y ahora no se separa de él en ningún momento, aprovechando cualquier ocasión para atesorar nuevos y bonitos recuerdos. Así lo va a hacer al menos en las próximas semanas, cuando se ha conocido su decisión de acompañarle durante su gira, ‘El Sol’, que ha fijado su primera parada en el camino en territorio argentino.

Paloma Cuevas y el cantante Luis Miguel Gtres

Paloma Cuevas no está dispuesta a separarse lo más mínimo del cantante mexicano en las próximas semanas. Y con esta determinación, la pareja ha sido vista este mismo martes en el aeropuerto internacional de Ezeiza de Buenos Aires, Argentina, donde ha tomado tierra el avión privado de Luis Miguel, como así ha informado la periodista Isabel González desde el plató de ‘Y ahora Sonsoles’.

La intención es actuar en esta ciudad como primer alto de su gira, que le llevará a llenar estadios de casi toda Latinoamérica y también puntos estratégicos de la geografía estadounidense. Un trabajo del que será testigo la exmujer de Enrique Ponce, que sigue el amor allá donde le lleve, demostrando que para ella no hay fronteras en esta nueva oportunidad que la vida le ha brindado para ser feliz.

Pese a este importante paso de seguir a su amado por distintos destinos al otro lado del charco, Paloma Cueva no renuncia a su preciada tranquilidad. De hecho, se espera que continúe con su habitual perfil bajo y no haga demasiado ruido durante los conciertos que ofrecerá Luis Miguel. Aunque quizá haya sorpresas y sea el artista quien nos regale alguna anécdota que venga a reforzar la creencia de que el amor está triunfando entre ellos. Y es que no hay mejor forma para agradecer a sus fans que sus todos conciertos hayan agotado las entradas, que con un gesto de complicidad con su público.

“Luis Miguel ha tenido una especie de reconversión en la que Paloma Cuevas ha tenido un papel muy importante. Ella ha sido un bálsamo en su vida y se va a quedar con él todo el tiempo que pueda”, aseguraba la citada periodista. Y es que el cantante ha estado unos años sin ofrecer su talento con sus fieles, pues su último directo data de 2019. Ahora, cuatro años después volverá a subirse a los escenarios y lo hará con la convicción de que Paloma Cuevas no perderá detalle de su buen hacer sobre las tablas.

Story de Paloma Cuevas Instagram

Cabe recordar que no solo estarán juntos durante las semanas que dure la gira de ‘El Sol’. Ya llevan tiempo atrás siendo inseparables, viviendo lo que muchos consideran una auténtica luna de miel. Han hecho parada en México, país natal de Luis Miguel, donde han recorrido algunas de las zonas más elitistas, como es el resort de lujo de San José del Cabo. También se dejaron ver en algunos de los restaurantes y locales de moda de la ciudad, donde dejaron buena muestra del amor que les une, por mucho que tratan de mantener el objetivo de las cámaras lejos de ellos.