Pareja-Obregón en exclusiva: «Dejo los toros y tengo negocios con Bertín Osborne»

El asunto está en manos de sus abogados. El diestro Martín Pareja-Obregón habla con nuestro diario en exclusiva y se lamenta de la situación. Hace unos días, su hija Alejandra, reconocida como legítima por un juez en el año 2009, atacaba al torero calificándole de sinvergüenza en una revista, porque, según ella, no le paga la pensión alimenticia desde hace años. En este sentido, el diestro ha sido condenado «por abandono de familia» y debe abonar esa pensión con carácter retroactivo desde la mencionada fecha.

Martín nos atiende muy correctamente, pero alega que «de ese tema no puedo hablar, todo está en manos de mi abogado. Me llaman muchos periodistas para preguntarme por esto y a todos les digo lo mismo que a usted. Le pido, por favor, que no insistan» .El día 15 de este mes, se retira de los ruedos en la plaza de la localidad onubense de Higuera de la Sierra. La recaudación se entregará a la Asociación Costaleros por un Cristo Vivo.

«Retirarme es una decisión definitiva, ya no hay marcha atrás. Este marzo dejo de torear para siempre. Ya tengo sesenta años y es cuestión de dejar esta profesión a la que tanto quiero. Me quedo con los mejores recuerdos de una carrera que me ha dado muchas y muy buenas satisfacciones». Le digo que otros toreros, como Curro Romero, Rafael de Paula o Antoñete, siguieron en los cosos taurinos a edades más tardías, pero él tiene muy claro que «yo me voy ya. Todo tiene un principio y un final, y mi final tiene ya fecha de caducidad este marzo».

Su futuro: con Bertin Osborne

Su futuro está muy ligado al negocio que tiene con su mujer y su amigo Bertín Osborne: «Tenemos un local de copas y flamenquito en Sevilla, que está muy bien». Además, revela «tengo otros proyectos por fuera. Trabajo con Bertín en su programa de televisión, somos muy amigos desde hace muchos años y nos entendemos a la perfección». También le gusta cantar, y las pasadas Navidades acudió a los estudios de Canal Sur, demostrando justos sus dotes vocales. Los dos compusieron un villancico «El Niño Jesús nació en Triana», que entonaron a dúo con bastante éxito. «Lo del cante es algo anecdótico, no me voy a dedicar a ello profesionalmente. Fue algo ocasional. Donde realmente salgo es en el programa «El show de Bertín» y poco más. Necesito descanso».

Martín Pareja-Obregón y Bertín Osborne en una imagen de archivo Gtres

Le vuelvo a insistir en el tema de su hija Alejandra y se cierra en banda. «¿Como le ha sentado el ataque de su hija?» Se hace el silencio y, finalmente, responde de nuevo con un : «De eso no le voy a hablar nada. Está, como le he dicho, en manos de mi abogado y es que no pienso comentarlo con nadie. Pertenece a mi privacidad. Es igual que mi actual pareja, es una persona anónima y no quiere aparecer en los medios de comunicación y hay que respetarla». Ante el momento del adiós a los astados se muestra muy tranquilo: «Es una corrida benéfica y me entregaré a fondo en el ruedo. Mi único miedo es a la responsabilidad».

Recordar aquí que la madre de Alejandra es Judith Rey con la que Pareja-Obregón apenas estuvo tres meses. La relación se rompió, cuenta ella, «cuando Martín se enteró de que me había quedado embarazada, me contestó que no podía ser el padre porque se había hecho la vasectomia y luego, ha tenido hijos».

El torero estuvo casado con la mexicana Lilia Abarca. La boda se celebró en la localidad azteca de Cuernavaca, pero su matrimonio acabó en ruptura. Ella es, precisamente, la empresaria de la plaza de toros de dicha ciudad. Su actual pareja permanece en el anonimato por propia decisión, aunque se sabe que su unión con el diestro vive momentos de gran felicidad. Una mujer que le hizo hace diez años sentar la cabeza y abandonar un pasado marcado por las relaciones fugaces en su mayoría.

[[H2:«Me importa un bledo lo que haga (Terelu)»]]

El diestro tuvo una relación de meses con Terelu Campos. Cuando le preguntamos qué le parece que la televisiva esté en «Supervivientes» nos contesta: «Me importa un bledo lo que haga esa mujer. No tengo nada que ver con ella». Tampoco, está al corriente de la maternidad de su hija Alejandra. El diestro deja claro que la hija de María Teresa Campos es algo ahora totalmente ajeno a su vida, una vida plena con su actual pareja.