De Belén Esteban a María Patiño: los excompañeros de "Sálvame" de Terelu Campos opinan de su estreno en "Supervivientes 2025"

Terelu Campos es, indiscutiblemente, la protagonista de la nueva edición de "Supervivientes". La madre de Alejandra Rubio se estrenó ayer como participante del concurso con una misión muy especial: superar los 21 días que estuvo en Honduras su hermana, Carmen Borrego, para dejar de ser fantasma del pasado y convertirse en concursante oficial del reality.

Contra todo pronóstico, Terelu Campos saltó del helicóptero, gesto que ha sido aplaudido por la audiencia. Las reacciones a la valentía de la televisiva no se han hecho de esperar y continúa siendo tendencia en redes el estreno del concurso de Mediaset.

Terelu Campos en 'Supervivientes 2025' Mediaset

Una de las últimas en mojarse sobre el estreno de la hija de María Teresa Campos ha sido Belén Esteban. La colaboradora de "Ni que fuéramos Shhh" no ha dudado en opinar sobre el arranque de la nueva edición de "Supervivientes" y pronunciarse sobre la que fue su compañera en "Sálvame".

"Yo veo "Supervivientes", me encanta. Y el primer programa me ha gustado muchísimo", ha comenzado diciendo Belén Esteban. Dejando a un lado sus diferencias, ha sido muy sincera sobre la participación de Terelu Campos. "A mí me ha sorprendido para bien. Y lo digo de verdad ¿eh?". Dice la gente, estaba el helicóptero... Estaría cerca, pero escucha, yo sé que para ella..... Yo pensaba que no se iba a tirar, ¿eh? A mí me ha gustado", ha expresado la televisiva. Sobre si tiene ya un favorito en esta edición, de momento la de San Blas prefiere no dar una respuesta porque "todavía es muy pronto, todavía es muy pronto".

Belén Esteban no ha sido la única que ha aplaudido el arranque de Terelu en "Supervivientes". María Patiño, siempre tan activa en X, también ha alabado el estreno de su excompañera de "Sálvame" en el reality. "Me encanta esta Terelu", escribió durante la emisión del programa. Horas después, respondió a un tweet de Marta Riesco señalando que "esta Terelu es la que me conquistó. Sus defensoras es otra cosa". "Maravilla Terelu", tuiteó Chelo García- Cortés cuando llegó la participante a "Playa Calma".

Kiko Matamoros ironiza sobre el salto de Terelu

El colaborador de "Ni que fuéramos Shhh" ha tirado de humor para comentar el salto de Terelu Campos desde el helicóptero en "Supervivientes" "El salto de Terelu en Supervivientes es una irresponsabilidad de la organización. No se puede poner en peligro la integridad física de una persona por mejorar la audiencia. Jamás un concursante había saltado desde 30 metros de altura. Ánimo querida", ha ironizado Kiko Matamoros junto a un emoji de un corazón.