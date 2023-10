Jorge Javier se marchó de la boda de Isa Pi y Asraf dos horas después del 'sí quiero'

A pesar de sus palabras de apoyo a Isa Pantoja, y de haber se presentado para apadrinarla en su fiesta nupcial, Jorge Javier Vázquez tan solo aguantó un par de horas dentro de la finca Al Baraka, lugar donde se celebraba ayer viernes la fiesta.

Hacienda de Al-Baraka, lugar donde se casaron Isa Pantoja y Asraf Beno Gtres

Las malas lenguas le reprochan que solamente apareciera para hacerse la foto y participar en la exclusiva que su revista de cabecera sacara el próximo lunes en los quioscos.

El presentador no debía estar muy interesado en compartir un día tan especial con Isa, porque le faltó tiempo para dejarla en la “estacada”. Un padrino de quita y pon que ejerció lo mínimo de ese rol.

Nos cuentan que Isa no se esperaba la “huida” del personaje, y que se extrañó muchísimo cuando este le dijo que se marchaba de vuelta a Madrid. Le vieron en el aeropuerto y al preguntarle por qué se marchaba tan pronto respondió con evasivas. Desde luego, han caído en saco roto unas frases suyas que hoy se demuestra que no tenían tanto de verdad: “estoy harto de los rechazos que ha sufrido Isa, conmigo no va a tener ningún rechazo”. ¿Seguro?