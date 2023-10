Primeras palabras de Anabel Pantoja sobre la boda de su prima

Una de las jornadas más esperadas por la esfera pública. El enlace de la hija de Isabel Pantoja ha sido uno de los eventos más seguidos, un día marcado por la presencia y ausencia de invitados muy importantes para Isa Pantoja y su ahora marido, Asraf Beno.

Una de las voces más escuchadas ha sido la de su prima Anabel Pantoja, que ha estado trabajando en el último mes para ayudar a su tía con el arranque de su nueva gira. “Hoy es un día para celebrar”, así anunciaba emocionada la sobrina de la tonadillera ante las inminentes nupcias.

Y es que este 13 de octubre, ante las dos sillas vacías de Isabel Pantoja y Kiko Rivera las palabras de Anabel han sido un apoyo fundamental en el gran día de la colaboradora televisiva. Desde primera hora de la mañana ha dedicado esfuerzo por conseguir un look impecable. A su salida del evento matizó lo que ya iba anunciando antes de asistir al evento: “no he cogido el móvil. Ha sido maravilloso. Ha sido mágico”. Un día en el que ha querido estar integrada de lleno en la celebración, dejando de lado las distracciones que pudieran surgir.

“Así se acaba una boda. Eran muy cómodos pero necesitaba bailar. He bailado por bulería, he bailado por reggaeton, house, tecno y ya me marcho a casa” contaba desde su cuenta de ‘Instagram’. Su recogida se producía a altas horas de la madrugada y aunque estaba que “no puedo más”. Sin poder quitarse ‘Quédate que la noche sin ti duele’ de su admirado Quevedo se despedía eufórica de los invitados y de los novios. Mientras la música todavía sonaba dentro del recinto, Anabel se lamentaba por que la “llamaba” a quedarse, pero su cansancio era tanto que tenía que emprender retirada.

“Me lo he pasado súper bien. He llorado, he reído, he bailado muchísimo, sobre todo con la familia de Asraf. Me han encantado los primos, los hermanos, los amigos... Todo súper guay. Hemos fusionado su cultura con la nuestra” seguía relatando mostrando la noche única que pudo compartir junto a su prima.