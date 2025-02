La pasión de Pedro Acosta más allá de las motos se llama Desirée Piqueras

Bautizado como Pedro Acosta, muchos le conocen como ‘El tiburón de Mazarrón’. El piloto ha sabido hacer el suficiente ruido con su moto como para ganarse un hueco destacado entre los más grandes. Y eso que el murciano tiene tan solo 21 años y toda una vida por delante para continuar atesorando triunfos en los circuitos. Se proclamó campeón de España en la categoría RAV 140cc con solo 10 añitos. Desde entonces ha ido ganando hitos y dando pasos agigantados para perpetuar su presencia en las grandes competiciones de motociclismo. Todo a pesar de los reveses de salud que le han puesto freno en varias ocasiones, como aquella vez en la que tuvo que lidiar con una conmoción cerebral. Ya está recuperado y su valía le hace estar en boca de todos. También su novia, Desirée Piqueras.

Pedro Acosta y Desirée Piqueras Instagram

Más allá e hablar sobre sus éxitos como piloto de Moto GP, muchas miradas se desvían a quién le acompaña en el terreno sentimental. Y es que este joven de Mazarrón, Murcia, está locamente enamorado de una joven que no es ajena a los circuitos de motociclismo. Y es que Desirée es la hermana de un compañero de Pedro Acosta, el también piloto Ángel Piqueras. Ambos deportistas quieren ser conocidos por el público en general por su desempeño en los terrenos de juego y no tanto por los avatares de su corazón. Es por eso que son muy pocas las veces que han hablado sobre lo que sucede en su vida privada.

Esto es evidente también al echar un rápido vistazo a las redes sociales de Pedro Acosta, centradas casi exclusivamente a su versión como piloto. Su perfil de Instagram no es personal, sino profesional, de ahí que Desirée no tenga un gran protagonismo en él. No obstante, entre tantas motos y promociones de competiciones, el piloto también ha encontrado ocasiones en las que se hacía necesaria una mención a su chica. Días especiales en los que ha roto su máxima y se ha puesto tierno con ella, declarándole su amor y compartiendo instantáneas en las que demuestran lo mucho que se quieren. Por ejemplo, el 14 de febrero, como marca la tradición para los enamorados, le dedicó un escueto mensaje, aunque muy cariñoso: “Feliz día de San Valentín a estos dos. Te quiero”. Escueto, pero directo.