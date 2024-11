Paz Padilla, indignada ante la DANA: ¿Adónde voy con mi escoba? ¿Esto está pasando en España?

La DANA está despertando una montaña de emociones y los famosos utilizan las redes sociales como altavoz. Paz Padilla ha publicado un mensaje desesperado escoba en mano. Indignada y emocionada, pone su escoba a disposición de los afectados por la tragedia, pero de forma simbólica porque no sabe aún qué hacer con ella. La artista reclama información y empatiza con el dolor de los afectados una semana después de enterrar a su hermano y explica que, ella que ha viajado tanto a países sin tantos recursos como el nuestro, no entiende cómo puede estar pasando esto en España. "¿Adónde voy con mi escoba? ¿De verdad esto está pasando en España? Me duele el alma", dice.

La periodista Sonia Ferrer sí ha podido desplazarse y trabaja infatigable retirando barro de las calles y llevando agua. En las imágenes que ha publicado aparece acondicionando un lugar para dormir en las aulas de un colegio. "¿Aquí? ¿En la mesa del profesor?, pregunta.

Ferrer y su marido, el policía Sergio Fontecha, no dudaron en trasladarse a Valencia para echar una mano en las labores de recuperación de la zona. Desde allí, la presentadora explica las dificultades que tienen de cobertura y la falta de electricidad para cargar los dispositivos.

Cada uno como puede, estas personas aprovechan su poder de influencia para dar visibilidad, transmitir ánimo, empatizar e informar de las necesidades. El creador de contenidos Nacho Gil (Nachter), que arrasa en redes sociales con sus divertidas parodias de la familia estereotípicas española, ha publicado un amplio mensaje sobre cómo ayudar. En primer lugar, ofreciendo ayuda económica. "Puedes realizar donaciones a través de organizaciones locales de confianza que están coordinando ayuda directa. Te recomiendo que busques fundaciones locales o bancos de alimentos que estén gestionando fondos específicamente para esta emergencia. También puedes consultar con el Ayuntamiento de tu localidad, ya que a menudo facilitan cuentas para donaciones directas".

En segundo lugar, con ayuda material y física: "Si puedes donar alimentos no perecederos, ropa, productos de higiene o materiales de limpieza, estos recursos serán de gran ayuda. Puedes llevar estas donaciones a centros de recogida organizados por Cáritas, Cruz Roja o parroquias locales en Valencia que están colaborando con el esfuerzo de recuperación. Algunos puntos también pueden necesitar ayuda física para organizar y distribuir donaciones, por lo que si tienes disponibilidad de tiempo, tu ayuda será más que bienvenida".

Por último, mediante la coordinación de voluntarios: "Muchas organizaciones necesitan personas que ayuden en la limpieza de calles y casas, o en la distribución de alimentos y materiales. Para coordinarte como voluntario, puedes ponerte en contacto con Cáritas, Cruz Roja o el ayuntamiento de Valencia, que están gestionando voluntarios y podrán indicarte las áreas donde se necesita más apoyo".