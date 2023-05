La peculiar y religiosa despedida de soltera de Tamara Falcó con muletas

Tamara Falcó ha disfrutado de una escapada muy especial este fin de semana junto a sus amigas y su hermana Ana Boyer. A pesar de ir con muletas por la aparatosa caída que sufrió el pasado jueves en 'El Hormiguero', la marquesa de Griñón no ha querido quedarse en casa y se ha desplazado con su círculo íntimo a Portugal. Mientras Íñigo Onieva se encontraba con sus amigos en el País Vasco y era cuestionado por su viaje después del accidente laboral de la socialité, la hija de Isabel Preysler se encontraba en el país vecino, donde aprovechó para culminar su escapada en Fátima, uno de sus lugares favoritos.

La socialité ha sido la encargada de compartir a través de sus redes sociales algunas de las fotografías de este fin de semana tan especial y que podría interpretarse como su despedida de soltera. Tamara Falcó ha estado acompañada por su hermana Ana Boyer, que no ha querido perderse este viaje tan especial, y sus amigas más cercanas, como Casilda y Anita Finat. Para culminar la escapada, decidieron ir a Fátima a ver a la Virgen. "Ayer estuvimos en Fátima con la madre de las madres, la Virgen y fue un día súper especial. Muchas felicidades a todas en este día y en especial a la mía", escribía Casilda en su perfil de 'Instagram' junto a unas cuantas fotografías del grupo en el Santuario.

Story de Tamata Falcó Instagram

A dos meses de la boda, este viaje podría ser la despedida de soltera de Tamara Falcó. Su hermana Ana Boyer ha sido una de las encargadas de organizar esta escapada, aventura que no quería perderse. "Qué bien me lo habéis hecho pasar chicas. ¡Gracias!", escribía la hija de Isabel Preysler junto a una fotografía de todas ellas disfrutando de una agradable velada en un restaurante. No han trascendido muchos más detalles sobre este fin de semana exprés a Portugal, pero una de las amigas de la marquesa de Griñón ha categorizado este viaje como "muy especial".

Al igual que Onieva, la pareja ha decidido disfrutar de un fin de semana con amigos antes de continuar con los preparativos de su gran día. La marquesa de Griñón y el empresario darán el 'sí quiero' el próximo 8 de julio en 'El Rincón' y promete ser uno de los eventos más importantes de la crónica social.