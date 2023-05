La polémica escapa de Íñigo Onieva mientras Tamara Falcó está en casa con muletas

Íñigo Onieva ha vuelto a estar e nel centro de la polémica por haberse ido este fin de semana de viaje con sus amigos al País Vasco mientras Tamara Falcó está recuperándose de la aparatosa caída que tuvo el pasado jueves en 'El Hormiguero'. El empresario ha querido desconectar y disfrutar de unos días con sus amigos y ha dejado a la hija de Isabel Preysler sola en casa con muletas. A su regreso, la socialité le esperaba en casa y ninguno de los dos ha querido hacer ninguna declaración sobre el asunto.

Íñigo Onieva ha estado unos días en el País Vasco donde no ha escatimado en ningún capricho ni lujo El empresario, junto a sus amigos, acudió al famosísimo restaurante Mugaritz en Errancia, Guipúzcoa, reconocido internacionalmente como uno de los mejores del mundo y que cuenta con dos estrellas Michelin. Tanto él como sus amigos gozaron de una velada inolvidable del chef Andoni Luis Aduriz, uno de los cocineros más creativos de nuestro país. El prometido de Tamara Falcó, tras la experiencia, no dudó en compartir en su perfil de 'Instagram' una fotografía de ellos junto a Andoni Luis Aduriz en la cocina, agradeciéndole el trato y la experiencia.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Bali Instagram

Onieva, que ya se encuentra en Madrid, tiene programas de aquí al día de su boda con Tamara Falcó el próximo 8 de julio en 'El Rincón', unas cuantas despedidas de soltero. Esta escapada, por tanto, no está dentro de su calendario de despedidas y ha sido una escapada con amigos. No se sabe si la marquesa de Griñón tenía pensado hacer el viaje con ellos y tuvo que darse de baja por su estado de salud o si, por el contrario, no estaba por la labor de viajar con los amigos e Onieva.

Quedan solo dos meses para que la pareja de el 'sí quiero' y Tamara Falcó cumpla su sueño de pasar por el altar con el hombre de su vida. La socialité ha perdonado la infidelidad de Onieva del pasado mes de septiembre y cree en las segundas oportunidades. Pero al empresario siempre le persigue la sombra de la infidelidad y, cada cierto tiempo, es cuestionado públicamente por esto. Por este motivo, en esta última ocasión, el viaje ha vuelto a causar un gran revuelo por haberlo hecho mientras la hija de Isabel Preysler se encuentra convaleciente. Pero ningún rumor va a hacer cambiar la opinión de Tamara Falcó y ella confía ciegamente en su prometido hasta que se demuestre lo contrario.