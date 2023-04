Isabel Preysler devuelve el alcohol de la fiesta de pedida a Tamara Falcó

Poco a poco se van desvelando cómo fue la exclusiva y privada fiesta de pedida de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en la casa de Puerta del Hierro de Isabel Preysler. El pasado sábado 22 de abril la pareja oficializó su compromiso en un evento en el que asistieron ambas familias y el círculo más cercano de la socialité y el empresario. Para la marquesa de Griñón, era muy importante que su su familia y los Onieva se conocieran mejor y era algo que le hacía muchísima ilusión. Con un total de 25 invitados, la celebración se alargó hasta altas horas de la madrugada, y, como buena fiesta, no faltó ni música en directo ni alcohol.

Álvaro Castillejo, el primo favorito de Tamara Falcó, fue uno de los invitados que no quiso perderse este día tan importante para la hija de Isabel Preysler y fue una de las personas que más disfrutó del evento. El joven ha sido el encargado de compartir en su perfil de 'Instagram' algunos vídeos del interior de la fiesta, en el que aparece un grupo de música de rock and roll que amenizó parte de la velada. Los asistentes bailaron sin parar y demostraron en la pista de baile sus dotes de bailarines.

Story de Álvaro Castillejo Instagram

Pero parecer ser que, o no bebieron lo suficiente, o compraron más alcohol de la cuenta, ya que sobraron unas cuantas cajas de bebidas. E Isabel Preysler, esta mañana, ha enviado con su chófer todas las botellas restantes de la fiesta a casa de Tamara Falcó. La 'reina de corazones' no quiere tener en casa tanto alcohol y ha preferido devolvérselo a su hija. O quizá la pareja esté pensando en realizar otra fiesta próximamente y han pedido a la 'reina de corazones' que les envíe las botellas que sobraron para reutilizarlas en la siguiente celebración. De momento, no se sabe cuál es el motivo por el que Isabel Preysler ha tomado esta decisión y lo único cierto es que ha devuelto un montón de cajas de alcohol a Tamara Falcó.

La fiesta de pedida ha sido uno de los días más importantes en la vida de Tamara Falcó y supuso la antesala de lo que será su boda con Íñigo Onieva, al que considera el hombre de su vida. La marquesa de Griñón, por fin, cumplirá su sueño de pasar por el altar y está inmersa en los preparativos de su enlace matrimonial. A escasos 3 meses del evento, aún quedan muchas incógnitas por resolver, pero lo cierto es que ya se han desvelado algunos de los detalles más importantes, como la firma del vestido de novia o el chef encargado de realizar el menú nupcial.