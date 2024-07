Un percance arruina las vacaciones de Isa Pantoja por Egipto

Todas las ilusiones estaban puestas en estas vacaciones, pero a Isa Pantoja se le han ido al traste nada más comenzar su viaje a Egipto. La joven tenía idea de redescubrir los rincones más icónicos del país acompañada de su marido, Asraf Beno, y, de paso, hacer partícipe a todos sus fans de sus aventuras. No obstante, no podrá cumplir con su labor como influencer por culpa de un accidente en el que su teléfono móvil ha resultado malherido. Algo que ha echado por tierra sus pretensiones a la hora de regresar a Egipto, después de que se enamorase de sus encantos en 2022, cuando lo visitó por primera vez. Sin embargo, el inicio de su periplo no podría haberle aguado más la fiesta.

Isa Pantoja regresa de su luna de miel con look cómodo. Gtres

El teléfono móvil de Isa Pantoja le ha declarado la guerra en el peor momento posible. Sin previo aviso, el dispositivo ha dejado de funcionar de forma correcta, impidiéndole incluso que accediese a los documentos que le permitían viajar a Egipto. Los nervios se apoderaron de ella en ese momento, al verse en tierra, pero al final pudo solventarlo, aunque su móvil continúa dándole guerra, hasta el punto de tener que aparcarlo a un lado y tener que usar el de su marido durante estos días. Con ello, se ven mermadas las posibilidades de captar todos los momentos que quería en su viaje, así como compartirlos con normalidad, teniendo que estar a expensas de Asraf. Así, en uno de los momentos que le ha dejado su móvil, ha podido poner en conocimiento a su horda de seguidores de lo que le ha sucedido y lo que le mantendrá alejada de ellos más de lo que desearía en estas vacaciones.

“Mi teléfono se quedó pillado y la pantalla no funciona. Voy a subir cosas desde el móvil de Asraf. Pobre móvil”, adelanta Isa Pantoja a sus fans a través de un vídeo compartido en los stories de su cuenta de Instagram. Ahí donde ya ha comenzado a subir momentos de su tour por Egipto. Es más, aunque en un principio pensaba que lo llevaría peor eso de estar alejado de su teléfono y la hiperconexión que eso supone, lo cierto es que está disfrutando de cierta paz: “Esto de no tener teléfono por una parte está muy bien, porque así desconecto, así que me voy a quedar con esa parte”.

Y es que el lado negativo es de sobra conocido por todos aquellos que se imaginen en el extranjero sin móvil. Las opciones que se plantea la hija de Isabel Pantoja son dos: comprarse un nuevo dispositivo y teniendo en cuenta sus necesidades y gustos, no es nada barato; o decantarse por arreglarlo, algo que está consultando, pero no confía en que sea posible. “Con suerte me lo pueden arreglar, espero que así sea. No sé si aquí o allí, cuando llegue a España, pero desde luego estoy desconectando”. Y le viene muy bien, después de la intensidad de las últimas semanas, no solo por el desgaste que supone el estrenar nueva casa y acomodarse para conseguir formar un hogar. También por los conflictos que le mantienen alejada de su familia, especialmente doloroso en el caso de su madre.