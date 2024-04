Isa Pantoja y Asraf Beno se hipotecan: las fotos de su espectacular casa en Cádiz

Isa Pantoja parece estar disfrutando las mieles de su matrimonio con Asraf Beno sin atender a que otros aspectos de su vida no funcionan bien. Pero es que sus problemas familiares ya no son algo novedoso, ni una preocupación mayor para ella. No se habla con su hermano, Kiko Rivera, desde hace años. Tampoco con su madre, Isabel Pantoja, desde hace meses y se niega en rotundo a un acercamiento con ella. Sin embargo, en su relación con el modelo marroquí parece no encontrar pegas y es que han decidido dar un paso más que afianza su compromiso de futuro. El más importante fue el que dieron el pasado mes de octubre, cuando se casaron con muchas ausencias del clan Pantoja, pero ahora han querido entrelazar más si cabe su futuro con la compra de su primera casa en común.

Imagen de la nueva casa de Isa Pantoja y Asraf Beno Gtres

Aunque llevan muchos años compartiendo techo en Cádiz, ahora han querido dar el importante paso de adquirir su propia vivienda juntos. No se han ido muy lejos, pues su nuevo nidito de amor sigue estando en El Puerto de Santa María, aunque ahora gozarán de una calidad de vida mayor y es que no han escatimado en detalles y lujos a la hora de lanzarse a hipotecarse con el banco para tener su hogar propio. La casa que se ha ajustado a sus necesidades es un bajo de nueva construcción y es que ya tan solo viendo los planos se enamoraron de ella. Aunque a muchos pueda darles reparo vivir en un bajo, lo cierto es que ellos lo harán en una exclusiva zona residencial que lleva por nombre ‘Jardines de Poniente’, tal y como adelantan desde la revista ‘Diez Minutos’.

Un espacio seguro en el que podrán disfrutar no solo de su espectacular nueva residencia, sino también de zonas comunes, donde destacan cuidados espacios ajardinadas, piscinas, zona recreativa para los más pequeños y también pistas de pádel para los amantes de este deporte. Más allá de lo que les rodea, la nueva casa de Isa Pantoja y Asraf Beno parece que se adapta a la perfección a sus actuales necesidades. No han querido lanzarse a vivir en una mansión y tener que preocuparse por mantenerla y, por supuesto, pagarla. De ahí que se hayan decantado por un bajo de 95 metros cuadrados, con jardín de 25 metros propio. Además, la casa cuenta con tres dormitorios, ideal para el matrimonio y el pequeño Albertito, dejando abierta la posibilidad a la llegada de otro miembro a la familia. Todo ello por 210.000 euros.

La emoción de la pareja era muy mal disimulada en estos últimos días. Aunque han preferido mantener en secreto sus planes de convertirse en propietarios de su primera casa en común, han sido muchas las pistas que han ofrecido en las últimas semanas. Y es que los nervios estaban a flor de piel, pidiendo incluso consejo a sus fans por cuestiones decorativas, lo que hacía sospechar que estaban preparando una mudanza. Así es, como ya presumen al mostrar las llaves del que será su nuevo hogar: “Oficialmente os podemos decir que hemos cumplido otro sueño juntos. YA TENEMOS CASA y no sabéis la ilusión que tenemos. Todavía nos faltan cosas para poder hacer vida allí, pero poco a poco iremos haciendo todo para tenerlo listo antes de verano. ¿El lugar elegido? El Puerto de Santa María. Nos hemos enamorado de esta ciudad y de su gente. Aquí formaremos por fin un hogar muy deseado, los tres juntos”, escribía el matrimonio feliz de poder compartir la buena nueva de su compra.

Story de Isa Pantoja Instagram

Pero Isa Pantoja y Asraf Beno también han dejado entrever algunos detalles de su nueva vivienda. Por ejemplo, el suelo es porcelánico en un agradecido tono gris, que aporta amplitud a las estancias y, además, no te convierte en esclavo de la limpieza. Las paredes, por ahora, en el clásico color blanco con el que se hace entrega a los propietarios para dejarles total libertad para decorar sus estancias. Algo que ya han comenzado, montando ellos mismos los muebles que les acompañarán en su nuevo nidito de amor.