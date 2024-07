Isabel Pantoja recuperará a su hija si cumple estas condiciones impuestas por ella

La salud de Isabel Pantoja sigue estando en boca de todos, a pesar del contundente comunicado de prensa que emitió este miércoles. No deseaba que sus problemas médicos fuesen motivo de especulación popular, pero, sobre todo, se quejaba de que estos rumores estaban poniendo en peligro el buen funcionamiento de su Gira 50 Aniversario. Algunas de sus conciertos han sido cancelados por motivos de salud, pero otros tantos por problemas ajenos a su organización, de ahí que quiera dejar claro que está bien y su tour no corre peligro. En medio de esto, sigue copando titulares el distanciamiento con sus hijos, después de que se publicase que Anabel Pantoja había tratado de mediar entre su tía y sus primos para propiciar un acercamiento. Fue infructuoso. Ahora, Isa Pantoja, ha explicado por qué no se habla aún con su madre y qué condiciones se deben cumplir para que firmen la paz.

Story compartido por Isabel Pantoja con Anabel Pantoja Instagram

La colaboradora de ‘Vamos a ver’ no se niega a estrechar lazos de nuevo con su madre. De hecho, siempre ha dejado claro que le gustaría que sucediese algún día, especialmente por su hijo, para que pueda disfrutar de su abuela como años atrás. Pero para que eso suceda, Isa Pantoja establece unas condiciones previas, como que sea su madre la primera en dar tan decisivo paso: “Bastaría con que me llamase o alguien me dijese que quiere hablar conmigo”. Y es que tiene claro que es la tonadillera la que debe hacerlo, pues fue ella quien rompió el vínculo y no quiso saber más de su hija, a quien dejó sola incluso el día de su boda: “Es ella la que no se quiere poner en contacto conmigo. Yo he estado en los momentos importantes, pero es verdad que yo estoy donde me dejan estar. Cuando mi madre me llame voy, mientras tanto me quedo con mi familia”, ha remarcado con firmeza, pues no parece dispuesta a dar su brazo a torcer hasta que no vea un gesto por la parte contraria.

El problema que ha alejado a Isabel Pantoja de su hija viene de lejos, aunque se materializó tiempo después. De ahí que no todos comprendan lo que sucedió. La joven ha explicado que “fue a raíz del testimonio de mi hermano en el programa ‘Cantora, la herencia envenenada’, cuando no hubo marcha atrás. En ese momento se encerró, no solo conmigo, y solo nos vimos con la muerte de mi abuela”, ha detallado para poner en contexto. Algo que ella no logra comprender, por lo que espera que sea su madre, cuando se le pase el enfado, la que quiera recuperar el tiempo perdido. No solo con sus hijos, sino especialmente con sus nietos, quienes han preguntado por su abuela durante mucho tiempo, aunque ambos hermanos han reconocido que cada vez menos, pues ha dejado de estar presente en sus vidas.

A Isa Pantoja esto le entristece especialmente: “Yo tampoco entiendo que una madre no quiera saber nada de sus hijos sin ningún motivo aparente. Si alguien lo sabe, por favor que me lo diga”, ha subrayado su desconocimiento por el motivo real por el que su madre le retiró la palabra. Aun así, sigue al tanto de su situación a través de Anabel Pantoja, aunque a veces le es difícil mantenerse al día: “Yo no le di importancia a la noticia del ingreso, porque no se había dicho en este programa y la escribí para preguntarle. A los dos días, el domingo, me dijo que había hablado con ella y que estaba bien. A mí Anabel nunca me habla de mi madre ni me dice lo que tengo que hacer, y tampoco se lo dice a mi hermano. Lo único que hablé con ella fue para preguntarle cómo estaba, porque parecía que era algo grave”.