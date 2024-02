Pilar Rubio, sobre un nuevo embarazo: "Si viene, viene, pero no creo con el ritmo de vida que llevamos"

Sergio Ramos y Pilar Rubio no se oponen a ampliar la familia. La pareja tiene ya cuatro hijos, Sergio, Marco, Alejandro y Máximo, y tras el paso de Pilar Rubio Pilar Rubiopor el programa "Gente Maravillosa" de Toñi Moreno, la presentadora ha revelado que "no estoy embarazada, no me importaría. Si viene, viene. Si no viene, no, pues nada".

Con respecto al sexo del bebé, la colaboradora de "El Hormiguero" lo tiene claro: "No creo que con el ritmo de vida que llevamos, podamos, pero si tuviera otro preferiría que fuera un niño", ha confesado con una sonrisa en la cara. El motivo es sencillo: "Porque ya sé cómo funcionan los niños".

A sus 45 años, Pilar Rubio se encuentra en su mejor momento profesional, lo que muchas veces le impide estar cerca de sus hijos. "He tenido que renunciar a dormir muchas veces en casa porque no vivo en Madrid y mi trabajo está en Madrid. Lo gestiono bien, pero me gustaría poder dormir todos los días en mi casa con mi familia", ha revelado sobre su ajetreada vida profesional. "Ni la maternidad ni tu pareja te obliga a hacer algo, simplemente yo necesito expresarme trabajando", ha añadido.