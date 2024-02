Pilar Rubio: "Mi marido es el mayor pilar de mi vida. Tenemos una familia muy bonita"

Tras meses perseguida por el rumor de la crisis en su matrimonio, la presentadora Pilar Rubio ha concedido su entrevista más sincera a Harper's Bazaar en la que ha hablado de sus comienzos, del sacrificio de su profesión y de su familia.

"Me pasé los primeros años de la universidad de aquí para allá, me cambiaba corriendo sin que me viera nadie porque me daba vergüenza, salía a hacer el casting y volvía a las clases. Así un día tras otro. Era realmente agotador y toda una aventura. La gente cree que vienen a ofrecerte trabajo a tu casa, y no. Tienes que salir, luchar, patear la calle, ir a un casting, a otro casting, rodar cortos, publicidad, hacer muchas cosas... y eso al final te va dando tablas", afirma la modelo sobre sus inicios en la moda.

Sobre el interés que despierta su vida personal, Pila Rubio es rotunda: "Que la gente pueda opinar de tu vida, lo veo hasta normal, porque somos personajes públicos. ¿Que me afecte? Quizá me habría afectado si hubiera sido más joven, pero ya con 45 años centro mi energía en lo que me importa. Soy más madura en ese sentido y no me dejo influenciar por esas cosas ni me afectan para nada, sobre todo de gente que ni conozco. Tienes que estar en paz contigo misma. Que hablen de mí, que se inventen cosas, me da absolutamente igual".

Pilar Rubio y Sergio Ramos Gtres

Sin embargo hay algo que no puede soportar: "Que esos rumores vengan de mis compañeros de profesión, a los que yo considero compañeros, y creo que a mí me tendrían que considerar también como lo que soy, compañera. Tendrían que tener un poco de respeto y no están siendo justos en ese aspecto. Eso es lo que me duele, de la gente que no conozco me da igual, pero de mis colegas no lo entiendo y me sienta regular. Oye, no puedes hablar de mí como un personaje extraño que no conoces, ¡pregúntame!, ¿no? Si yo no quiero contarte, vale, pero hablan con una ligereza...".

Sobre cuál es el mayor pilar de su vida, Pilar Rubio lo tiene claro. "Mi marido, él es mi apoyo y el padre de mis hijos. Tenemos una familia muy bonita, con mucho amor. Pero, ¿esto que son los años cuarenta? ¿Que debemos estar todo el día juntos? ¿También Sergio me tiene que acompañar a votar o cómo es la movida? Yo alucino, es retrógrado y machista. Y no tengo por qué justificarme ni dar explicaciones de mi vida privada, porque no vivo de ello. Si quiero decir algo, será de manera orgánica, porque me dé la gana. Si no, no tengo por qué. Pero los rumores sobre la separación son mentira, total y rotundamente. Insisto, totalmente. No hay nada de eso, creo que han visto que eso tiene tirón y han dicho, pues vamos a seguir hablando de ello. Que digan lo que les dé la gana, porque se empeñan en que estamos mal aunque insistamos en que estamos bien. Para mí es como si hablaran de otra persona o de otra pareja, me afectaría si un día mintieran con que soy traficante de armas. ¿El resto? Me da igual".