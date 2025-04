Pilar Rubio: «No soy perfecta. Complejos los tenemos todas»

Es más de la una cuando llego a un soleado Museo del Traje. Desde lejos, vislumbro a Pilar Rubio (Madrid, 1978), sentada en una banqueta y enfundada en uno de los bañadores de la nueva colección de Selmark, marca que cumple 50 años y de la que es embajadora hace seis. Hasta que me toca entrevistarla, comparto las excelencias de esta mujer -que iba para economista- con otras iguales de su equipo y que, como yo, la tratamos hace años. «Es una curranta nata», «lo mejor es su sencillez», «y tan cariñosa..». Cuando me siento a su vera, lo primero que hago es contarle cuánto y mucho se la quiere. Y se emociona: «Me siento súper halagada. Intento crear buen ambiente donde voy y así todos disfrutamos». Luego hablaremos de su vida en México -donde ahora juega su marido, Sergio Ramos-, del robado de la Princesa Leonor o de Trump. Y por supuesto, de Wonderlast, su colección de trajes de baño homenaje a las maravillas del mundo. Como trabajar con ella.

Pilar, ¿cuáles son los puntos fuertes de esta nueva colección?

Está hecha por y para mujeres, para que se sientan seguras cuando se pongan un traje de baño. Por eso, hacemos tanto hincapié en la tecnología interior de los trajes, para reforzar y resaltar la curvas de la mujer. Y, sobre todo, estilizar. Nos hemos inspirado en maravillas que hay en el mundo, que no tienen tanta repercusión, pero que me evocan lugares realmente espectaculares.

Además de ser embajadora, colabora en la creación y diseño de estos modelos…

Así es. Esta colección surge de mi pasión por viajar, lo que es el Wonderlast. Aprecio lo que hay en cada parte del mundo y saco lo mejor de cada lugar. Por ejemplo, uno de los bañadores que es craquelado está inspirado en unas salinas que hay en Bolivia. Antes de aprender a coser, mandaba los dibujos y ahora hasta les pregunto si se puede meter la sisa. Aunque la cabeza pensante de todo es Vicky, la directora creativa de Selmark, que es la que me ha ayudado en «Maestros de la Costura».

La hora de plantarse el bañador llena a hombres y mujeres de inseguridades. ¿Usted tiene complejos?

No soy perfecta. Complejos tenemos todas. Pero desde donde empieza el traje de baño hasta el cuello tengo seguridad porque me gusta la prenda que llevo. Con estos bañadores puedes tapar tripa si lo necesitas o alargar la pierna.

La vida que lleva requiere una gran disciplina. ¿Cuáles son esas rutinas que jamás se salta y las que sí?

Hay que ser flexible. Tienes que tener un 70 por ciento de disciplina y un 30 por ciento de abandonarte al caos porque si no no puedes vivir. Si estoy en un avión 12 horas, o con mis cuatro hijos y me los llevo a comer hamburguesas, pues yo también como hamburguesas. Mi cocina favorita es la mexicana pero las hamburguesas y las ensaladas me encantan.

Pilar Rubio en bañador SELMARK

En televisión la hemos visto hacer apnea, aprender tiro con arco o violín, y ahora diseña en «Maestros de la Costura». ¿Su saber y sus ganas de aprender no ocupan lugar?

Sí, pero esto también me crea una inquietud interior. Porque me meto en la cama y pienso «tengo que dormir pero la clase de francés, el máster de historia de la moda….». Ahora cuando acabe las entrevistas me meteré en el Museo del Traje porque cuando vengo siempre aprendo algo nuevo. En inglés se llama «FOMO». Tengo miedo a perderme cosas, me gustaría saber de todo y todo no puedo saber.

Viendo lo arrojada que es, ¿qué reto ya barrunta y de cuál huiría?

Nuestra profesión te pone siempre en distintos escenarios, y con exámenes constantes, y cuanta más formación tengas, mejor. Igual me toca presentar un programa en inglés que otra locura. Con los años he aprendido a no decir nunca a nada.

¿Qué tal la vida en México, con esta nueva mudanza?

Súper bien. Nos tratan genial, hay mucho cariño y es un país que me encanta, tiene mucho color, muchas oportunidades y se come genial. Voy a tener que controlarme con la comida mexicana.

Tiene cuatro hijos cuyos padres son referentes en el deporte y en la televisión. ¿Qué talentos han heredado y cuáles propios les han descubierto?

Ellos juegan al fútbol. Uno de ellos es chef, otro hace drama y al pequeño le veo como luchador de la UFC. El mayor es el que más caso me hace. Ya sabe utilizar la máquina de coser y vamos haciendo nuestras cosas. Todos son muy creativos.

Estos días, la portada de la princesa Leonor, también en bañador en una revista, ha abierto el debate del derecho a la intimidad frente al derecho a la información. ¿Quiere opinar o prefiere recomendarle una pieza de su colección?

Entiendo el derecho a la información porque estoy en el gremio, pero tiene que haber un equilibrio o un debate. Intento evitar cierta exposición pero lo que más me preocupa, en este caso, es la seguridad.

Como economista que pudo ser, pues empezó la carrera de Económicas antes de triunfar en la tele, ¿qué piensa de los aranceles de Trump?

Estos órdagos no benefician a nadie. Está muy bien proteger tu producto, de hecho tendríamos que aprender de otros países a defender lo nuestro y regularlo más. De todas formas, Europa tiene una riqueza más diversa que Estados Unidos.