Pilar Rubio: «Mi sueño frustrado es tocar la guitarra en un grupo de heavy e irme de gira»

Pilar Rubio dio ayer el pistoletazo de salida a la temporada estival. La televisiva presentó «Mare 24», su última colección de bikinis y ropa de baño junto a la firma gallega Selmark. Inspirada en las islas Bora Bora, Honolulu, Galápagos, Fiji y Musha Cay, los diseños evocan un fascinante viaje mágico por las islas más paradisíacas del planeta. Hablamos con ella sobre su colección, moda y trabajo.

¿Por qué se ha inspirado en las islas paradisíacas?

Cuando grabé «Discovering Canary Island» comencé a tener conexión con las islas y me he dado cuenta de la magia, magnitud y misticismo que tienen, esa conexión con la naturaleza tan arcaica y tan virgen que me ha hecho descubrir en mí partes que no sabía que sentía. Allí me siento como distinta y por eso he querido ampliar a nivel mundial ese sentimiento.

¿Cómo se ve como diseñadora?

Soy una persona que pone todo su amor y muy práctica. De una manera egoísta pienso en qué me gustaría tener y qué me gustaría hacer para que fuera más cómodo, original y versátil. Después, pregunto a mis amigas e intento hacer un pequeño estudio de mercado. A partir de ahí, empezamos a diseñar.

Son diseños hechos por y para mujeres. ¿Cree que la industria de la moda femenina diseña para todos los cuerpos y mujeres?

Supongo que depende de la marca y del diseñador. Entiendo que sí, que lo harán para las mujeres. Pero sí veo que hay cosas que no están hechas para mujeres como cuando vas al fisio y la camilla no está diseñada para el pecho de la mujer.

Su carrera profesional siempre ha estado ligada al mundo de la moda. ¿Cambiaría algo de la industria?

Me gustaría que se le diera más cabida a los jóvenes diseñadores porque hay mucho talento, y que pudieran tener más oportunidades. Además, que la moda se tratase como lo que es: creatividad y cultura. Debería de estar mejor considerada y tener más ayudas como tienen otro tipo de profesiones y ámbitos culturales.

Pilar Rubio en la presentación de su nueva colección. Gtres

Acaba de cumplir 46 años. ¿En qué momento vital se encuentra?

He encontrado una paz que hace años no tenía porque lo vivía todo con una intensidad desmedida y una energía mal canalizada. Ahora estoy más centrada y todo lo que hago es por mejorar conmigo misma y profesionalmente.

Usted es una persona muy mediática y siempre es noticia. ¿Qué le parece esa sobreexposición?

Supongo que es bueno y algo positivo. Cuando creas esa expectación, porque haces un buen trabajo y la gente te tiene en cuenta y te tiene cariño, es algo bonito. Lo peor sería que ni siquiera me reconocieran. Me siento muy afortunada porque tengo mucho trabajo, presento un programa que se ve en 46 países... Ese reconocimiento está muy bien y es parte de dedicarte a la vida pública.

¿Tiene algún sueño frustrado?

Tocar la guitarra en un grupo de heavy metal e irme de gira.