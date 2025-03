Sergio Ramos dedica un mensaje inolvidable a Pilar Rubio en su 47 cumpleaños: "Te quiero con locura

Sergio Ramos ha vuelto a sorprender a Pilar Rubio en una de esas fechas que, a menudo, se convierten en puntos de inflexión para la reflexión. Este 17 de marzo, la presentadora celebraba sus 47 años, y la felicitación de su esposo, Ramos, se convirtió en el detalle más emotivo del día. Aunque la diferencia horaria y la distancia, producto de su reciente mudanza a México tras el fichaje del futbolista por Rayados de Monterrey, complicaron los tiempos, el gesto de Sergio fue una declaración de amor en toda regla que tocó los corazones de sus seguidores en redes sociales.

Separados por motivos profesionales

"La vida nos lleva por caminos insospechados, pero todos ellos tienen sentido si son de tu mano", comenzó el futbolista, con una frase que refleja el amor que, a pesar de las vicisitudes del destino, ha mantenido a ambos unidos. En su mensaje, Ramos no solo felicitó a su mujer, sino que también reconoció los desafíos que han atravesado como pareja, destacando que, aunque la distancia física a veces los separe, su vínculo sigue intacto. "No siempre podemos estar juntos, pero todos los días elegimos estar cerca", agregó, subrayando el esfuerzo por mantener la relación fuerte.

A través de un emotivo carrusel de fotos en las que se los veía junto a sus hijos disfrutando de la nieve, Ramos cerró su mensaje con un sincero "te quiero con locura" y un agradecimiento por lo que Pilar representa para él y su familia: "Ser la mejor pareja, mamá y compañera de aventuras y confidencias", escribió el futbolista, quien en ese momento parecía reflexionar sobre todo lo que han construido juntos.

La respuesta de Pilar, cargada de cariño, no tardó en llegar: "¡Siempre juntos! ¡Te amo!". El post, que rápidamente acumuló miles de "me gusta" y comentarios, se convirtió en uno de los momentos más comentados del día, aunque no exento de controversia, pues algunos seguidores criticaron a Ramos por su expulsión en el último partido, especulando sobre la posibilidad de que lo hiciera para tener "vacaciones" y celebrar el cumpleaños de su esposa.

Pilar Rubio, imparable

Pero más allá de las críticas y los rumores, Pilar Rubio sopló las velas en lo que podría considerarse el momento más dulce de su vida. En lo personal, su matrimonio con Ramos se encuentra más consolidado que nunca, con una familia numerosa y feliz que crece día a día entre Madrid y Monterrey. En lo profesional, Pilar no deja de acumular proyectos. Desde su participación en programas de televisión como "El Desafío" y "Maestros de la Costura Celebrity", hasta su incursión en "Sí, quiero", Pilar sigue demostrando que, además de ser una madre y esposa ejemplar, su carrera también avanza con paso firme. Así, mientras sus seguidores disfrutan de la faceta más pública de su vida, en casa, la presentadora disfruta del amor y apoyo incondicional de su familia.