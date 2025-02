‘Pinocho’, el supuesto hermano de Anabel Pantoja, reabre su guerra contra ella

Se llama Luis Vicente Rico, aunque popularmente se le conoce como ‘Pinocho’. Afirma ser hijo de Bernardo Pantoja, lo que le convertiría en hermano de Anabel Pantoja. Ella no quiere saber nada de esta trama y ha hecho lo imposible por mantenerse alejada de esta polémica familiar. El joven sevillano asegura tener muchas pruebas que confirmarían que el hermano de Isabel Pantoja es su padre biológico, pero le falta precisamente esto, la confirmación del ADN que probaría su supuesto parentesco. Para ello, el año pasado presentó formalmente una petición para que se haga dicho análisis que arroje luz a su verdad testimonial. No obstante, la influencer se ha cerrado a cal y canto y no se presta a dicha formalidad, dejando que el proceso se alargue, hasta enquistarse y encontrarse ahora en barbecho. Ahora, quizá en su peor momento, él toma de nuevo la palabra para confiar al público en qué punto está su lucha.

Pinocho Pantoja Oscar Carbonell cortesía

La vida para Anabel Pantoja se ha parado el pasado 9 de enero y ahora tan solo tiene atención para prestársela a su hija. La pequeña Alma estuvo 18 días ingresada en el hospital y su vida pendía de un hilo, pero se les concedió el milagro por el que tanto rezaban. Sin embargo, abandonaban el centro médico siendo investigados por la justicia, ante la presencia de unas supuestas lesiones en la niña difíciles de explicar con la versión que ambos han mantenido en sus declaraciones. Una en la que han incurrido en contradicciones, lo que ha hecho que el TSJC ahonde aún más en los hechos, lo que hará que el proceso se alargue al menos durante seis meses. En medio de todo esto, ‘Pinocho’ ha roto su silencio. No para solidarizarse con el dolor que estaría atravesando la que considera su hermana, sino para reclamar su propia batalla.

Sandra Bruman, reportera de ‘Ni que fuéramos Shhh’, es amiga de ‘Pinocho’. De ahí que María Patiño le haya mandado llamar en directo para que le dé pistas sobre cómo va su lucha por ser reconocido hijo legítimo de Bernardo Pantoja: “Pues mira, justo estamos a la espera. Ya se demandó a Anabel Pantoja y, por lo visto, ella no ha contestado a la demanda. Creo que, por lo que está pasando ahora, pues no me va a contestar. Y nada, ya que no me ha contestado, estamos a la espera de que nos llame el juez para que nos dé un juicio. No sé, no entiendo mucho de esto Sandra”, le asegura el joven sevillano. No hay fecha fijada en el calendario para que se decida sobre su futuro y si tiene derecho o no a usar el apellido Pantoja como propio. Se queja de que Anabel “ha hecho caso omiso” y se queda a la espera de novedades por parte de sus abogados y el juez que instruye el caso.

Luis Vicente Rico 'Pinocho' Europa Press

‘Pinocho’ se planta y hay un punto en el que se niega a hablar. No quiere decir nada sobre Anabel Pantoja en lo que refiere a su intimidad, especialmente a todo lo que tenga que ver con su hija. No se quiere pronunciar sobre el problema de salud y mucho menos sobre el judicial que ha derivado de su paso por el hospital: “Yo lo siento, pero de ese tema no pienso hablar”, repite en varias ocasiones cuando es preguntado sobre si se ha puesto en contacto con ella. No quiere decir si le ha mandado un mensaje de apoyo y solidaridad en tan difíciles momentos. Eso quedaría en la intimidad.