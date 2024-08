Pinocho, presunto hijo de Bernardo Pantoja: "Si mi hermana Anabel no se hace las pruebas de ADN puede ser declarada en rebeldía"

Luis Vicente Rico, conocido popularmente como Pinocho, sigue luchando para que se le reconozca como hijo biológico del fallecido Bernardo Pantoja. Admitida la demanda de paternidad, espera que su presunta hermana, Anabel, se someta a las pruebas de ADN, y manifiesta que “si no lo hace puede ser declarada en rebeldía por el juez”.

- Cómo está la situación?

- Ya sabe que la demanda sigue su curso, que Anabel está demandada, y el documento ya le llegó a la casa de su madre, de Merchi.

- No la veo haciéndose las pruebas…

- Pues ella sabrá lo que hace. Mi abogado, Fernando Osuna, me ha comunicado que si Anabel no se presenta, después de que el juez haya dado luz verde al proceso, tras ver todas las pruebas presentadas, la declararían en rebeldía y me otorgarían el apellido Pantoja. Existen pruebas suficientes que demuestran que soy hijo de Bernardo. Osuna cree que en octubre o noviembre tendrá lugar el juicio.

- Coincidirá con el nacimiento del primer hijo de Anabel. ¿La felicitará cuando se convierta en madre?

- Claro que sí, lo cortés no quita lo valiente. La niña que viene en camino, al fin y al cabo, será mi sobrina. He hablado con Belén Esteban y me ha dicho que Anabel no tiene nada contra mí y que la salude si nos vemos por la calle.

- ¿Es consciente de que Bernardo solamente dejó deudas?

- Sí, lo tengo muy claro. Comprenderá que no hago todo esto para pillar una herencia, sino por justicia y dignidad.

Luis Manuel 'Pinocho' Mediaset

- ¿Llamará a Isabel Pantoja “tita” si consigue el apellido?

- Tanto como eso, no. Pero bien es verdad que será mi tía.

- En septiembre se unirá como colaborador del programa “Ni que fuéramos”.

- Sí, como trabajo en un turno nocturno de una empresa y no tengo más que un día libre a la semana, iré cuatro veces al mes, dos como tertuliano en el plato y dos como reportero de calle. Estoy muy ilusionado, me atrevo con todo, no me corto por nada. Seguro que mis entrevistas van a dar mucho que hablar. Nunca he sido reportero, pero me adapto a lo que haga falta. No soy un tío vergonzoso, me meto en todos los fregados…