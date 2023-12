Luis, el presunto hijo ilegítimo de Bernardo Pantoja, presenta la demandad de paternidad: "No lo hago por el apellido, ni por dinero, sino por una cuestión de honor y dignidad"

Fernando Osuna, abogado de Luis Manuel Vicente Rico, el presunto hijo ilegítimo del fallecido Bernardo Pantoja, presentará esta semana la demanda de paternidad de su cliente para demostrar que su padre biológico era el hermano de Isabel Pantoja.

Luis, ¿por qué se ha demorado tanto este asunto?

Porque me faltaba un documento relacionado con el que fue mi padre no biológico, que murió dos meses después que Bernardo. Pero ya tenemos listos los papeles, incluyendo pruebas de paternidad, vídeos, declaraciones de testigos, audios de Bernardo, que demuestran que era mi padre biológico. Mi abogado me ha dicho que el proceso será rápido porque el parentesco es evidente casi al cien por cien.ç

¿Ha intentado hablar con Anabel para intentar arreglar la situación sin pasar por un juzgado?

No solamente he intentado localizarla sin conseguirlo, sino también se le envió un burofax pidiéndole que se sometiera a una prueba de ADN. Y no quiere saber nada de mi. Me gustaría que en el futuro recapacitara y nos viéramos como hermanos, que conociera a mi hijo, porque es su tía, y que tuviéramos una relación, por lo menos, de amistad.

Se ha dicho que es un oportunista que solo busca dinero.

Pero si Bernardo no tenía ni un euro, no quiero dinero ni soy un oportunista, esto lo hago por una cuestión de honor, dignidad y porque mi padre me pidió que luchara para ser reconocido como su hijo. Ya se encontraba enfermo y no estaba para meterse en un proceso judicial, pero fue él quien me confesó que era hijo suyo. Y te digo más, tampoco busco llevar el apellido Pantoja...

¿Tiene contacto con Junko, la viuda de Bernardo?

Ayer mismo la vi. Tiene sus achaques y me daría mucha pena que Isabel Pantoja la echara de la casa en la que vivió con mi padre.