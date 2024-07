Pinocho reaparece después de que el juez haya admitido a trámite su demanda: su recado a Anabel Pantoja

Luis Vicente Rico alias 'Pinocho' continúa batallando para demostrar que es hijo de Bernardo Pantoja, versión que ha sostenido desde el fallecimiento del hermano de Isabel Pantoja en noviembre de 2022.

Hace unos meses interpuso una demanda de paternidad que el juez admitió, por lo que Anabel Pantoja será citada para someterse a unas pruebas de ADN que determinarán si finalmente el sevillano está en lo cierto y son hermanos. Ahora, 'Pinocho' ha reaparecido públicamente y ha roto su silencio. "Teníamos la esperanza de que el juez llevara a trámite la denuncia, y a ver si Dios quiere y Anabel se presenta a hacerse la prueba conmigo y que salgamos ya de todo esto" ha declarado a Europa Press.

Luis Vicente Rico 'Pinocho' Europa Press

Vicente Rico sigue sosteniendo su verdad y ha afirmado que no le interesa la herencia porque "Bernardo no tenía nada". "Es por saber a ciencia cierta de dónde vengo y poco más. No lo hago por el apellido porque a mí el apellido ni me va ni me viene" ha reiterado. Además, ha expresado su deseo de que Anabel se presente a la cita. Preguntado sobre qué pasaría si no lo hiciese, Rico ha asegurado que esto "la pondría en rebeldía". "En estos estos casos me darían la razón, pero como he dicho ya otras veces, yo lo que quiero es que Anabel se haga la prueba y se acabe ya todo esto", ha agregado.

Otro tema que ha salido a colación son las declaraciones que hizo su exmujer asegurando que las pruebas que reunió para demostrar que es hijo de Bernardo -como una servilleta y un vaso que sustrajo durante una comida con el hermano de la tonadillera- son falsas. Ante esto, Pinocho ha decidido eludir esta pregunta: "No voy a entrar, es un tema muy serio como para darle protagonismo, no quiero hablar de ese tema" ha aseverado.

Anabel Pantoja, no quiere saber nada de él

"La sobrinísima"-embarazada de cinco meses- hace oídos sordos cada vez que los medios tratan de indagar. ''Buenos días, pero uf, voy a la frutería. ¿Me dejáis, por favor? Que estoy cruzando el paso de cebra, si no os importa. Además, os atendí ayer, ¿no?'', dijo a los micrófono de EuropaPress, dejando claro que no iba a pronunciarse al respecto.

Cabe mencionar que la influencer y 'Pinocho' fueron amigos de juventud, incluso pertenecían a la misma pandilla, pero su amistad se rompió cuando el presunto hijo de Bernardo Pantoja decidió poner la demanda de paternidad.