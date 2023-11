Pipi Estrada: "Me he reconciliado con mi novia tras superar una crisis"

Hace unos días, veíamos a Pipi Estrada con un talante de frustración y desesperación absoluta. Pero el periodista se sincera con nosotros y asegura que “todo fue parte de un paripé para someterme a una regresión hipnótica”.

¿Pero está pasando por un bajón o no?

Estoy en un buen momento personal y profesional, me acabó de reconciliar con mi novia tras superar una crisis, y no me falta trabajo. Con Andreína estoy fenomenal, el enfado fue un simple paréntesis que ya se ha arreglado satisfactoriamente para los dos.

Cuando estaba hipnotizado llegó a decir que Terelu Campos “es una persona cruel que me hace daño y no me deja descansar”. Creo que le ha sentado muy mal.

Pues que quiere que le diga. Si lo dije será porque lo siento.

¿La guerra dialéctica con esa mujer le ha causado algún trauma?

Ninguno. No me aporta nada positivo en mi vida. Es una persona que ha sido negativa para mi.

¿Cómo se encuentra Miriam Sánchez, la madre de su hija?

No tengo ni idea, está desaparecida. Para nuestra hija, que ya tiene dieciséis años, la figura de su madre es muy importante, y verla con carencias origina sufrimiento.

Le veo raro con su transformación física…

Y yo también, ja, ja, ja. Me hice un trasplante de pelo y parezco otro. La verdad es que decidí adelantarme a la calvicie del futuro. Pero merece estar feo cuatro meses para ser más guapo toda la vida.