Heredero
Hijos del poder: José Togores Mahou, séptima generación cervecera
"Hijo de Fátima Mahou Herraiz, es el único varón de su generación y compagina su nuevo cargo con su trabajo en el banco de inversión GBS Finanzas"
En el universo empresarial español hay apellidos que suenan casi tan familiares como las propias marcas que han creado. Mahou es uno de ellos. La compañía, la mayor cervecera de España y guardiana de un legado con más de 130 años de historia, vive un nuevo capítulo en su saga familiar: el relevo en la presidencia y la entrada de la séptima generación en la cúpula. Cuando José Antonio Mahou Herraiz, miembro de la sexta generación, fue nombrado presidente del grupo, sustituyendo a Javier López del Hierro, representante de la rama Gervás, el movimiento simbolizó la continuidad de una tradición empresarial, sino también la renovación que se avecina. Porque, junto a él, emergió una figura destinada a ocupar un papel decisivo en la compañía: su sobrino, José Togores Mahou, actual vicepresidente.
Togores, hijo de Fátima Mahou Herraiz, es el único varón de su generación. Su nombramiento marcó un hito: por primera vez, la séptima generación se sentó en la vicepresidencia, abriendo camino a un futuro relevo generacional. En lo personal, José Togores en 2018 se casó con María Maestre Rodríguez-Vicaíno, en un enlace al que asistió el padre de la Reina Letizia, Jesús Ortiz, ya que este está casado con Ana Togores y el novio es su sobrino de ella. La boda fue en la Capilla del Rosario de la Real Maestranza de Sevilla, un acontecimiento social en la que asistieron María del Monte e Isabel Solís, entre otros.
✕
Accede a tu cuenta para comentar