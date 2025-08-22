El ecándalo histórico: La caída del mito: Michael Jackson bajo la sombra del abuso

El «Rey del Pop» por excelencia, Michael Jackson, vivió durante años bajo la sombra de la duda. El cantante tenía una cierta obsesión por rodearse de niños, lo que hizo que surgieran rumores y sospechas de que podría haber cometido ciertos abusos con alguno de los pequeños a los que llevaba a su casa para, en teoría, que disfrutarán del parque de atracciones que había instalado en su finca.

Acuerdo económico con la familia

En 1993, Jackson fue acusado de abusar sexualmente del niño de 13 años Jordan Chandler. El artista y la familia del menor alcanzaron un acuerdo económico, pero el proceso fue reabierto años después tras la publicación de un libro sobre el tema.

El cantante fue imputado formalmente con cuatro cargos por abuso de un menor, cuatro cargos, por intoxicar a un menor para abusar de él, un cargo de intento de abuso a un menor y uno de conspiración para mantener al menor y su familia cautivos en su rancho de Neverland. Se declaró inocente y el juicio comenzó en diciembre de 2005. Terminado el proceso y tras siete días de deliberaciones, el jurado lo declaró no culpable. Sin embargo, el juicio de la opinión pública lo persiguió hasta su muerte en 2009.

This Michael Jackson booking photo and personal information are shown on this copy of a release from the Santa Barbara County Sheriff's Department after Jackson was booked on child molestation charges in Santa Barbara, Calif., Nov. 20, 2003. Agencia AP

La truculenta historia estalló en agosto de 1993, cuando Jackson se encontraba en medio de su gira «Dangerous». El escándalo apareció reflejado en medios de comunicación de todo el mundo, y el gran icono del pop canceló sus conciertos alegando problemas de salud derivados de la polémica.

Su hermana, contra él

Para más inri, su hermana LaToya le acusó públicamente de ser un pedófilo, pero no presentó pruebas que avalaran su afirmación y acabó retirando tan terrible acusación. Además, confesó que su marido la había obligado a arremeter contra Michael. Pero el daño ya estaba hecho, porque la artista manifestó que había visto cheques firmados por su hermano y extendidos a nombre de las familias de los menores. LaToya intentó vender su historia a diversos medios a cambio de 500.000 dólares. Su familia la repudio y estuvieron años sin hablarse. Michael acabaría perdonándola años después.

No obstante, las acusaciones dañaron la imagen pública, la salud y la posición comercial de Jackson. Se cancelaron varios de sus contratos de patrocinio, incluyendo el que mantuvo durante una década con Pepsi. Jimmy Van Norman, que fue su guardaespaldas personal durante más de diez años, declaró que «nunca presencié comportamientos inadecuados de Michael con niños en el rancho Neverland, si alguna vez hubiera tenido evidencias de abusos sexuales a niños, yo mismo le habría matado. No lo habría tolerado».