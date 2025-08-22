Gonzalo Miró confiesa qué tiene con Andrea Levy tras pillarles de cita por Madrid

La política está muy polarizada en estos tiempos y cada uno defiende sus principios e ideas con especial fervor. Pero también hemos avanzado lo suficiente en el respeto al prójimo como para poder atesorar buenas amistades más allá de las convicciones políticas. Da igual el color del partido si el vínculo entre dos personas es fuerte, aunque para muchos es motivo de sorpresa. Así ha sucedido cuando se ha pillado a Gonzalo Miró, uno de los principales defensores del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, con Andrea Levy, una de las principales detractoras del presidente desde las filas del Partido Popular.

Para muchos, sus citas son incongruentes con sus ideales y no conciben cómo pueden hacer buenas migas el colaborador y la política. Mucho se ha hablado sobre este vínculo en los últimos días, después de que hayan sido vistos juntos compartiendo planes de ocio por las calles de Madrid. Se conocieron en el programa de Nuria Roca en La Sexta, al que ambos acudieron para defender sus puntos de vista ante la actualidad política. No estaban de acuerdo en muchos puntos, pero hicieron buenas migas y han dado forma a una estrecha amistad que ha despertado el interés de propios y extraños. Él ha aclarado qué sucede entre ellos.

Gonzalo Miró arroja luz a sus citas con Andrea Levy

Unas fotografías de ambos paseando tranquilamente por las calles de Madrid han despertado muchos rumores. Fueron captadas el pasado miércoles 20 de agosto y desde entonces ha dado pie a especulaciones sobre su vínculo. Se citaron en un restaurante del madrileño barrio de Chamberí y charlaron animadamente como si fuesen amigos de toda la vida, aunque se conocen de relativamente hace poco. No son enemigos, aunque voten distinto y defiendan diferentes puntos de vista en clave política. Son amigos, aunque hay quien piensa que podrían estar dando pasos para ser algo más que meros amigos.

Gonzalo Miró lidera la nueva aventura deportiva de Banijay Iberia Banijay

Las distintas teorías sobre el contexto de la cita de Gonzalo Miró y Andrea Levy han dado mucho juego en redes sociales. Es por eso que el colaborador de ‘Espejo Público’, entre muchos otros espacios televisivos, ha decidido romper su silencio y aclarar qué se trae entre manos con la número dos de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid.

“¿Sorprendente por qué, por ser de derechas? Tengo amigos hasta del Madrid, cuidado. No hay que llevarse las manos a la cabeza por eso”, reconoce a los micrófonos de ‘Europa Press’. Gonzalo Miró no quiere dar pábulo a las especulaciones que plantean románticas intenciones en sus citas, pues él defiende su amistad con Andrea Levy, sin importarle a quién vote o incluso a qué equipo de fútbol anime.