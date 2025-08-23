La ruta del lujo: El barco de Valentino que fondea por Italia con Naty Abascal abordo

Cada agosto, el superyate del diseñador italiano se convierte en el epicentro itinerante del glamur, con invitados que forman parte del Olimpo cultural y social.

Hay veranos, y luego está el verano de Valentino. Desde hace más de una década, el TM Blue, el legendario yate del diseñador italiano y su inseparable Giancarlo Giammetti, se ha convertido en un ritual estival. Un escenario flotante de 47 metros de eslora en el que se dan cita bailarinas, galeristas, socialités y estrellas de Hollywood, en un exclusivo «quién es quién» que se renueva año tras año. Este año, hemos visto a la estilista Naty Abascal, cada año más espléndida, que es habitual de este navío.

Super yate propiedad de Valentino Garavani Dreamstime

Este 2025, la travesía ha llevado al TM Blue a recorrer a la costa Amalfitana. No sabemos si, como el año pasado, volverá a las islas griegas, con parada en Hydra para una sesión de compras y poder ver quién se ha subido a demás de de la madre de los Medina. Construido en 1988 por los astilleros Picchiotti y diseñado por el alemán Gerhard Gilgenast, el TM Blue es, en sí mismo, una pieza de culto. Sus cinco camarotes, que alojan hasta diez invitados, están decorados bajo la firma de Peter Marino e incluyen un salón donde cuelgan obras originales de Andy Warhol.

Bautizado con las iniciales de los padres de Valentino, Teresa y Mauro, el TM Blue no es solo un yate: es un manifiesto de estilo y amistad cuyo valor es de 12,8 millones de euros.