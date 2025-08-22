Quién es Gonzalo Fernández, el novio de Makoke con el que se iba a casar en septiembre

Malas noticias para Makoke y Gonzalo Fernández. La pareja se ha visto obligada a posponer su boda, prevista para el 12 de septiembre en Ibiza, por un "motivo familiar y de salud". Fue la propia televisiva ha encargada de confirmar esta decisión en redes a través de un breve comunicado: "La boda no se cancela, se pospone. El motivo es familiar y de salud. Gonzalo, mi familia y yo estamos más unidos que nunca".

Quién es Gonzalo, la pareja de Makoke

Como la propia Makoke ha aclarado, el motivo de cancelar su boda tan solo dos semanas antes de gran día es "únicamente de salud" y su relación con Gonzalo está más fortalecida que nunca.

La televisiva ha encontrado en su pareja a su media naranja y sus planes de futuro siguen en pie, a pesar de haber tenido que posponer su enlace matrimonial. Después de dos años de noviazgo, Makoke y Gonzalo han decidido dar un paso más en su relación y convertirse en marido y mujer.

A pesar de ser uno de los rostros más conocidos de la televisión, su novio ha optado por tener un perfil mucho más bajo y discreto, aunque ha ganado popularidad en los últimos meses por sus intervenciones en televisión durante el paso de Makoke por "Supervivientes".

Gonzalo estudió Administración de Empresas en París y un MBA en Estados Unidos y su carrera profesional está ligada industria tecnológica y la consultoría, habiendo trabajado para importantes empresas como El Accenture, Yahoo! y Google. Además, es cofundador de Vortex Venture y es Managing Director en EKN Solutions, una consultora de marketing estratégico. Más allá de su faceta laboral, Gonzalo se caracteriza por su un amante del deporte y de los viajes, siendo el crossfit una de sus grandes aficiones.

Ibiza, el lugar elegido para su boda

Makoke y Gonzalo protagonizaron el 16 de julio la portada de la revista "Lecturas" anunciando su boda. La pareja había elegido Ibiza como escenario para sellar su amor para siempre, lugar en el que oficializaron su relación. Ahora, la televisiva y el empresario tendrán que esperar para dar el "sí, quiero" por un motivo importante de salud.